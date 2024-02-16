Елена Скуратова, создавшая свою уникальную "съедобную" Ригу

Всего у Елены Скуратовой изданы четыре детские книги - "Рижские съедобные сказки" (на двух языках), "Зоопарк. Считаем до 10" (на двух языках), "Ежонок" (на двух языках), "Морские приключения Дельфа и его команды". На подходе пятая книга - вторая часть "Дельфа" - "Лес доброты", посвященная спасению лесов от пожаров.

Фото: Личный архив Елены Скуратовой

Свою самую первую книгу Елена Скуратова выпустила благодаря гранту на открытие собственного бизнеса от Агентства занятости в 2020 году. Этим бизнесом стала уникальная для Латвии персонализированная книга про дельфина Дельфа и его команду.

Но стоит понимать, что заработать на продаже детских книг в Латвии очень сложно. Писатели получают лишь небольшой процент от проданных книг. Да и сам путь создания книги от идеи до готового продукта не всегда легок...

Кстати, об этом Елена рассказывает на своих встречах-презентациях. Одна из них состоится уже в эту субботу, 17 февраля, в Латвийской Национальной библиотеке.

Фото: Личный архив Елены Скуратовой