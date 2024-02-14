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"Нельзя было молчать". Ксения и Лиене о каминг-ауте, MamKafe и планах на свадьбу

Эрика Сташкевич Елена Фещенко (Савейко)
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"У нас действительно достаточно гомофобное общество, и это даже не про гомофобию, на самом деле это про ксенофобию", - говорит сертифицированный тренер программ, повышающих родительскую эффективность, Ксения Соловьева. Она поняла это на собственном опыте после того, как публично сообщила об отношениях с гидом, автором проекта Brokastis Toskānā Лиене Порите.

В гостях дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" пара рассказала, с какими трудностями они столкнулись после каминг-аута, как их преодолевали и почему промолчать не было бы выходом. 

О MamKafe

Ксения Соловьева многим в Латвии известна как бывшая владелица MamKafe - популярного рижского кафе, где регулярно проходили различные мероприятия для поддержки матерей, семей и т. д. Ксения всегда считала, что MamKafe - это в первую очередь про общение и только потом - место общепита. Она считает этот проект уникальным и успешным для своего времени. 

"Моя подпитка - это общение с людьми. После каминг-аута общение с людьми стремительно трансформировалось, и нужно было искать какой-то совершенно новый формат", - вспоминает Ксения.

MamKafe закрылось 2 октября 2023 года. 

Ксения поделилась, что в последний рабочий день MamKafe атмосфера там была праздничная и душевная: "Это был реально праздник, с цветами, с объятиями, со смехом. То есть это было нечто феерическое. (...)

Было ощущение, что мы попрощались на одном берегу моста для того, чтобы встретиться на следующем.

И было огромное количество людей, которые пришли поблагодарить, приходили с уже подросшими детьми".

О каминг-ауте

Летом прошлого года Ксения Соловьева и Лиене Порите подробно рассказали о своих отношениях в журнале "Лилит". Это интервью вызвало бурную общественную реакцию, представителям журнала даже пришлось закрыть комментарии к статье в социальных сетях.

Многие считали, что каминг-аут Ксении повлияет на ее карьеру. В эфире передачи "Кто вам платит?" она прокомментировала это мнение.

"Я не считаю, что карьера моя уничтожена абсолютно. У меня есть клиенты. Сейчас новые клиенты пришли совершенно. Потихонечку сейчас возвращаются группы.

Людям нужно было немножечко привыкнуть, посмотреть, что я не поменялась, что эликсир гомосексуальности я никуда не добавляю", - иронизирует Соловьева.

"Молчать было нельзя. (...) Основным моим мотивом рассказать о том, что мы пара, было прежде всего то, что, во-первых, я честна всегда с собой. И прятать женщину, которую я люблю, куда-то, делать вид, что у меня ничего не поменялось - это прежде всего было бы нечестно по отношению ко мне", - говорит Ксения. 

К тому же заявление пары о своих отношениях стало возможностью остановить волну слухов, которые уже и так ходили о них в обществе. 

О гомофобном обществе Латвии

Реакция латвийского общества на отношения Ксении и Лиене показывает, что у нас в стране гомофобное общество, уверена Порите. 

"Мы очень много ездим, например, в Эстонию. У Ксении есть прекрасные клиенты в Эстонии, также она ведет там лекции, и я в большинстве случаев еду вместе с ней. И я видела, как люди там относятся к нам, как они принимают сразу меня. И там эти взгляды и улыбки, они как-то кажутся теплее. Также в Тоскане у нас очень много знакомых, и люди даже не задают вопросы. Они знают, что мы вместе", - говорит Лиене.

"Нас же пугает все. Нас пугает чужой язык, нас пугает другая внешность, нас пугает другой цвет кожи. Это же просто про непринятие того, что человек может отличаться от тебя образом мышления, религиозными взглядами, какими-то взглядами на семейные устои и так далее.

Мне кажется, это то, что я часто использую в работе: "Если вас что-то цепляет, значит, из вас что-то торчит", - добавляет Ксения.

О законе о партнерских отношениях

19 января президент Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал разработанные Министерством юстиции поправки к закону о нотариате, которыми в Латвии с 1 июля будет введен новый институт права - партнерство, которое также станет способом легализации и юридического упорядочения отношений для однополых пар. 

"Для нас это на данный момент очень важный вопрос, потому что да, мы решили пожениться, и решили уже какое-то время назад.

Просто достаточно сложно найти страну, где мы могли бы это сделать", - прокомментировала эти поправки Лиене Порите, добавив, что, скорее всего, пара дождется их вступления в силу и оформит отношения в Латвии. 

"Что касаемо пакета изменений к законодательству. Но есть вещи, есть аспекты, есть сферы, где компромисс является оптимальным на данный момент решением. Но компромисс чем опасен? (...) Он может быть неплох, но не в сфере законодательства, потому что партнерские отношения - о'кей, да, это облегчит какие-то варианты, возможно, наследования, возможно, посещения в реанимации и так далее. Но я хочу, например, называться женой, а не партнершей", - подчеркивает Ксения. 

Это лишь фрагмент разговора, полную версию смотрите на видео!

В эфире прозвучало:​

  • 00:00 В студии - сертифицированный тренер программ, повышающих родительскую эффективность, Ксения Соловьева и автор проекта Brokastis Toskānā Лиене Порите;
  • 3:09 Ксения Соловьева о закрытии MamKafe;
  • 06:45 О каминг-ауте и реакции общества;
  • 13:13 "Нельзя было молчать". О решении рассказать о своих отношениях;
  • 23:25 О важности поддержки;
  • 26:18 О гомофобном обществе Латвии;
  • 30:20 "Я хочу называться женой". О поправках, касающихся партнерских отношений.
  • 34:35 Слова поддержки от Ксении и Лиене.

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