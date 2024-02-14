"Нельзя было молчать". Ксения и Лиене о каминг-ауте, MamKafe и планах на свадьбу

Многие считали, что каминг-аут Ксении повлияет на ее карьеру. В эфире передачи "Кто вам платит?" она прокомментировала это мнение.

"Я не считаю, что карьера моя уничтожена абсолютно. У меня есть клиенты. Сейчас новые клиенты пришли совершенно. Потихонечку сейчас возвращаются группы.

Людям нужно было немножечко привыкнуть, посмотреть, что я не поменялась, что эликсир гомосексуальности я никуда не добавляю", - иронизирует Соловьева.

"Молчать было нельзя. (...) Основным моим мотивом рассказать о том, что мы пара, было прежде всего то, что, во-первых, я честна всегда с собой. И прятать женщину, которую я люблю, куда-то, делать вид, что у меня ничего не поменялось - это прежде всего было бы нечестно по отношению ко мне", - говорит Ксения.

К тому же заявление пары о своих отношениях стало возможностью остановить волну слухов, которые уже и так ходили о них в обществе.

О гомофобном обществе Латвии

Реакция латвийского общества на отношения Ксении и Лиене показывает, что у нас в стране гомофобное общество, уверена Порите.