Председателем Талсинской краевой думы избран Андис Аболиньш

За него проголосовали 11 из 19 депутатов самоуправления.

Аболиньш был избран в Талсинскую думу по списку Национального объединения, как и ранее отстраненная от должности председатель думы Ева Карклиня, а затем вступил в Латвийскую зеленую партию, которую в думе представляют еще два депутата.

Талсинская краевая дума осталась без председателя 5 февраля, когда голосами 11 депутатов оппозиции и коалиции была снята с должности Карклиня. Причиной требования депутатов об ее отставке была позиция Карклини по реформе школ и разработке бюджета самоуправления.

Во время этого созыва Талсинская краевая дума уже второй раз сменила председателя - в ноябре 2022 года с этой должности была смещена Сандра Петерсоне (Нацобъединение).

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