"В день съемок в Риге хоронили моего папу": лидер "Ногу свело!" Макс Покровский

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский активно высказывался против войны, российской власти и поддерживающих ее артистов. В недавнем интервью Дмитрию Гордону он рассказал, что не смог присутствовать на похоронах своего отца.
Максим Покровский не отрицает, что когда-нибудь вернется в Россию, но для этого власть в стране должна измениться, однако ждать этого, может быть, придется "не одно десятилетие". "Мне там сейчас ничего не нужно", - говорит музыкант.
После он рассказал очень личную историю: "Я думал, говорить об этом или нет... Это личный момент, но я хочу, чтобы люди знали об этом. Я не хочу этим торговать [...].
Когда мы снимали в ноябре 2022 года в Риге "С Новым годом, сынок", я, в принципе, там был не нужен. Там снялись Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов. Мы просто поехали туда семьей помочь".
Макс отметил, что до этого дня он не был знаком с Артуром Смольяниновым. С Чулпан Хаматовой они раньше встречались, но не общались.
"Но в этот день - день съемки - хоронили моего папу, а моя сестра показывала... Я прощался с папой по WhatsApp. Ничего страшного. Я не рефлексирую на эту тему [...].
Но эта страна, которая сделала такое, она меня нескоро увидит, и увидит в таком качестве, поскольку я не собираюсь политикой заниматься, избираться, я очень дорожу мнением о себе".
"Приеду в эту страну, если исправится, посмотрим", - резюмировал музыкант.
Напомним, 20 декабря 2022 года группа "Ногу свело!" выпустила клип "С Новым годом, сынок", снятый в рижском микрорайоне. За 18 часов видео собрало свыше 535 тысяч просмотров и 18 тысяч лайков.
Лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский в эксклюзивном интервью порталу Rus.Postimees о выходе клипа сказал довольно коротко: "Это будет новогодний вальс. И будет он под стать уходящему году. Видеоклип тоже будет. Он уже снят, но еще не смонтирован. В ролях Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов. Больше пока ничего не скажу".
RUS TVNET поговорил со вторым режиссером клипа "С Новым годом, сынок" Русланом Фрадкиным. Он рассказал, что работа создана с режиссером Михаилом Сегалом. В главных ролях Артур Смольянинов и Чулпан Хаматова. "Мне кажется, хороший проект получился. И оператор был классный. Приезжал из Берлина. Душевно поснимали", - с улыбкой вспоминает Руслан.
Съемки проходили в стандартной районной многоэтажке, в типовой квартире: "Это история про семью. Там подготовка к Новому году. Конечно, я не буду все рассказывать. Все в клипе увидите. Приятные люди, прикольно поснимали".
Интервью с Русланом Фрадкиным читайте здесь.
Видео: Интервью с Максом Покровским
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