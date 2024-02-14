"В день съемок в Риге хоронили моего папу": лидер "Ногу свело!" Макс Покровский

"Приеду в эту страну, если исправится, посмотрим", - резюмировал музыкант.

Напомним, 20 декабря 2022 года группа "Ногу свело!" выпустила клип "С Новым годом, сынок", снятый в рижском микрорайоне. За 18 часов видео собрало свыше 535 тысяч просмотров и 18 тысяч лайков.

Лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский в эксклюзивном интервью порталу Rus.Postimees о выходе клипа сказал довольно коротко: "Это будет новогодний вальс. И будет он под стать уходящему году. Видеоклип тоже будет. Он уже снят, но еще не смонтирован. В ролях Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов. Больше пока ничего не скажу".

RUS TVNET поговорил со вторым режиссером клипа "С Новым годом, сынок" Русланом Фрадкиным. Он рассказал, что работа создана с режиссером Михаилом Сегалом. В главных ролях Артур Смольянинов и Чулпан Хаматова. "Мне кажется, хороший проект получился. И оператор был классный. Приезжал из Берлина. Душевно поснимали", - с улыбкой вспоминает Руслан.

Съемки проходили в стандартной районной многоэтажке, в типовой квартире: "Это история про семью. Там подготовка к Новому году. Конечно, я не буду все рассказывать. Все в клипе увидите. Приятные люди, прикольно поснимали".

Интервью с Русланом Фрадкиным читайте здесь.

Видео: Интервью с Максом Покровским

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