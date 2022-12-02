Главный глашатай музыки протеста на русском, лидер группы "Ногу Свело!" Максим Покровский рассказал Rus.Postimees о новой работе, угрозах, хейтерах, принципах и приезде в Таллинн.
"Разумеется, кровь не на всех!": эксклюзивное интервью с лидером группы "Ногу Свело!" Покровским
Легендарный российский рокер не оглядывается на угрозы и критиков, продолжая обличать зло и его пособников. Об этом все его последние песни. Rus.Postimees первым узнал, над чем Максим Покровский работает прямо сейчас.
– 17 ноября вы представили новую песню и клип на нее, который снял отец Масяни Олег Куваев, "Гимн обреченных (Гойда, орки!)". Очевидно, что вас зацепил Иван Охлобыстин, который орал "Гойда" на Красной площади 30 сентября, после аннексии Путиным ранее оккупированных районов Украины? Расскажите, как появилась эта песня?
– У каждого времени есть свои символы и свои клоуны, и немудрено, что в нынешней России эти два понятия слились воедино. Данная "почетная" участь выпала Ивану. Что ж, good for him, вошел в историю, пройдя кастинг на наш клип. Однако "зацепил" – не совсем верное слово. Скорее, задал исходные параметры.
Эта песня и этот клип – реакция на происходящее. Это очевидно и не требует пояснений. И если бы другой клоун изрыгнул из себя другой набор звуков, пришлось бы работать с другим исходным материалом. И мне, и Олегу Куваеву эта задача по плечу.
Ну а в общем, песня создавалась так, как это повелось с некоторых пор: спонтанно и на эмоциях. Это, если о теме песни и, соответственно, о тексте. Если же говорить о музыкальной части, то на этот раз дело было так: я летел в Нью-Йорк из Европы, и в какой-то момент осознал, что в моей голове звучит мелодия. Мелодия всегда приходит неожиданно. Я срочно отправился в туалет и под аккомпанемент работающих двигателей напел эту мелодию на телефон. Потом, как и в большинстве случаев, благополучно забыл про нее и вспомнил где-то неделю спустя, потому что поймал себя на желании просто сесть и написать песню. Мелодия "требовала" слова "обреченных" в конце первой строчки. Ну, и завертелось…
– В клипе у вас в таких же очках монстр из фильма "Чужой". Охлобыстин разве чужой для тех, кого вы называете в песне "орками"?
– Большинство персонажей этого клипа являются чужими для нас и своими для "них". Чужие для нас выглядят, как монстры. Как они выглядят для "них", понятия не имею, так как я не один из них. Представим себе теперь, что одно из этих чудищ носит очки, похожие на очки монстра в "Чужом". Ну и превосходно!
Лично я к таким вещам, как четкие соответствия и прямые аналогии в песнях и видео, отношусь спокойно. Есть – хорошо, нет – тоже хорошо, перемешались – прекрасно! Это же не инструкция по разморозке цветной капусты в микроволновке… Но это так, чисто теоретически. А в нашем конкретном случае, по-моему, все вполне логично.
– В клипе много красного. Много крови. Кровь на Путине в ТВ. Кровь на марширующих строем зеленых орках. Кровь на Красной площади. Кровь на всей России. "Одна форма жизни пытается уничтожить другую. Посмотрим, ребята, как у вас это получится", – сказали вы накануне премьеры. Такие обобщения не опасны? Вы искренне верите, что кровь на всех, кто находится в РФ? Или сейчас не время полутонов?
– По порядку. В клипе много красного? Не знаю, мне глаза не режет. Возможно, потому что в реальной жизни сейчас красного намного больше. И это отнюдь не красное вино, согревающее, веселящее и разгоняющее кровь, а реальная кровь невинно убиенных, вид которой леденит кровь еще живых. Вот этого красного цвета стоит бояться, а не того, который нарисовали в мульти-пульти.
Идем дальше. Ну да, я сказал о том, что одна форма жизни пытается уничтожить другую. Но где здесь обобщения? Даже во фразе "Волга впадает в Каспийское море" больше обобщений, так как данная фраза стала крылатой, а моя – пока нет.
Но раз возникло желание поговорить об обобщениях, я не против. В песне есть слова "Смотрите, орки!" Эти слова обращены к тем, кто в состоянии увидеть орков и отличить себя от них. Разумеется, кровь не на всех! Почитайте хотя бы комментарии к этому клипу. Какое количество вменяемых россиян понимает и сопереживает! И для нас это не открытие, так как далеко не первый антивоенный клип выпускаем. И о душевном состоянии многих россиян знаем не из чьих-то обзоров и репортажей, а от своих собственных подписчиков.
Скажу больше, с какого-то момента после начала войны мы увидели свою задачу именно в том, чтобы объединять таких людей. Объединять представителей своей формы жизни. И у нас это получается. И если поиграться со смыслами и воспринимать объединение как обобщение, то почему бы и нет… Кстати, очень важно адекватно оценивать свои возможности. Мы не ставим перед собой задачу насильно переубедить того, кому мы сто раз не уперлись. Мы пытаемся обменяться понимающими взглядами с теми, кому это действительно нужно.
С учетом вышесказанного, боюсь, тезис о "времени полутонов" теряет актуальность. Хотя забавы ради я могу плести словесные узоры и прогуливаться в логических лабиринтах на тему любой метафоры, включая эту. Но эта прогулка будет весьма короткой, потому что очень скоро приведет нас к популярной фразе "не все так однозначно".
– "Содом с гоморрой пришли в Москву", – начинаете вы эту песню. А в Госдуме РФ нет других проблем, кроме борьбы с "ЛГБТ- пропагандой". Запретили. В чем разница содомии, о которой поете вы, и того, чем занят депутат Хинштейн и Ко?
– Я не буду как первокурсник на зачете в конце первого семестра давать зазубренные наизусть определения базовым вещам, которые должен знать любой цивилизованный и мало-мальски образованный человек. В XXI веке представители сексуальных меньшинств должны даже не получить, а просто уже иметь равные права со всеми остальными членами общества. Точка. Они бы у себя в Госдуме сменили пластинку хотя бы для разнообразия.
Карикатура знаменитого художника Сергея Елкина показывает страдания спикера Госдумы Вячеслава Володина, который по неподтвержденным данным "злых языков" сам является адептом ЛГБТ.
– Олег Куваев сказал нам, что не ждет никакой реакции на эту свою работу из РФ. "Клип, скорее, ориентирован на тех, кто и так в ужасе от происходящего. Зомби им не расшевелишь…". А вам какая реакция от тех, кто находится в РФ, была бы в радость?
– Отвечая на ваш пред-предыдущий вопрос, я уже коснулся этой темы. Я сравниваю ситуацию в российском обществе с кораблем, потерпевшим крушение. Кого-то навсегда забрала пучина безумия и непонимания. Кого-то оглушило, они хлебнули, чуть не задохнулись, но всплыли на поверхность. Всплыв, они дернули за веревочки на своих спасательных жилетах, чтобы зажглись лампочки: "Я здесь! Я живой". И вот, наша утлая шлюпка со смешным именем "Ногу Свело!" рассекает по этому штормящему океану и собирает выживших. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот мы уже больше 35 лет ковыляем… Зато не обосрались, в отличие от некоторых.
Скажу больше, я уверен, мы оказываем большую услугу российскому обществу в целом: цивилизованный мир, включая украинцев, видит, что не все в России дебилы. Думаю, справедливо было бы мне когда-нибудь за это какую-нибудь грамоту дать и вдвое урезать коммунальные платежи. Тем, кому этот сарказм не понятен, я искренне сочувствую.
– Как вы работали с Куваевым? Кто диктовал волю? Клип можно назвать продолжением серии Масяни, где показано нападение на Россию и уничтожение Питера?
– "Диктовать волю" пытается Путин. Наша с Олегом коллаборация была результатом обоюдной заинтересованности двух свободных в своем выборе творческих людей. Я целиком и полностью занимался музыкальной частью, время от времени обращаясь к Олегу за советами относительно некоторых деталей. Тех деталей, которые могли либо повлиять на его воображение, либо в принципе сделать песню более кинематографичной. В отношении картинки зеркальная ситуация. Является ли это видео продолжением серии Масяни, зависит от того, как сам художник это чувствует. Я горжусь тем, что Масяня заглянула в наш клип (культовый мультгерой в начале клипа подыгрывает на флейте, сидя на камне ее родного Финского залива – прим.ред.). Но я Масяне не указ.
– Вы как воспринимаете критику своего нынешнего творчества, учитываете ли ее? "Судя по этой песне, таланта могут быть лишены и люди в оппозиции", – написал журналист Александр Горбачев в комментарии Мише Козыреву на Facebook. И там случилось небезинтересная дискуссия.
– Мише большое спасибо за его поддержку. Я с благодарностью воспринимаю аргументированную критику. Мой профессиональный долг – обратить внимание на взгляд со стороны. Когда специалист тратит свое время на анализ твоей работы, он оказывает тебе большую услугу. Пройдя по ссылке на пост Миши Козырева, я ничего похожего не увидел. Может, я что-то упустил? А "чистку рядов" оппозиции этот мужчина, случаем, не предлагал?
По факту прочитанного имею сказать следующее. В кулуарах Facebook куются те кадры и группируются те "избранные", на которых История возложила Миссию окультуривания "Новой России". Что-то подобное я уже видел. Это началось в конце 90-х, когда лидеры мнений принялись за формирование невыносимой для меня культурной среды. Среды, бегству от которой я посвятил все последующие годы. Но тогда присутствовал элемент спонтанности, versus нынешней ситуации, когда работа ведется наперед с учетом "ошибок прошлого". Отсюда понятно желание "отцов-основателей" убить "бездарность" в зародыше. Но "Ногу Свело!" – не зародыш. Наши работы слушают и смотрят миллионы. Сотни тысяч плачут, благодарят за то, что помогли не свихнуться, и просят дальше не молчать.
Я не считаю, что факт социальной направленности песни гарантирует ей преференции при оценке художественной части. Но это, в свою очередь, означает, что данный критерий нелогично применять в качестве рычага, работающего в обратном направлении. У разумных людей, тем более у профессиональных журналистов, принято аргументировать свое мнение. Но о какой логике, аргументации и профессионализме может идти речь в условиях отсутствия элементарного здравого смысла и воспитания?
Кто-то, размышляя о дурном вкусе, анонсирует, что видео смотреть не будет. Классика жанра: "Не смотрел, но заранее осуждаю". Кто-то просто поливает грязью, как из брандспойта.
Забавно, переехав в цивилизованные страны, многие "умы и совести нашего поколения" не удосужились для начала хотя бы механически скопировать у местных хорошие манеры и усвоить азы правил приличия. Как говорится, девушку из деревни вывезти можно…
Позвольте полюбопытствовать, вы это называете критикой? Артем Троицкий должен сейчас поперхнуться, как, надеюсь, сделали обладатели трех звезд Мишлена, когда Макдональдс назвал себя сетью ресторанов. Вы считаете эту дискуссию интересной? Здесь отчасти соглашусь. Интересно заглянуть в культурное будущее "Новой России": старые гуру реинкарнировались, молодые подтянулись, и всей стаей на те же грабли.
Как бы мне через пару лет не пришлось мне писать песню "Поколение ZZ" или "Новые орки". Триумфальное шествие вслед за нынешними релизами на верхние строчки украинских чартов обеспечено уже сейчас. Но место Охлобыстина пока остается вакантным.
Кстати, вот одно занятное совпадение. На наш канал произошло очередное нашествие ботов, комментарии которых как две капли похожи на мнения "экспертов" на Мишиной странице (скриншоты готов предоставить). Не комментирую, просто констатирую факт. Задаваться или нет вопросом, что есть методичка – личное дело каждого. На мой взгляд, ответ на этот вопрос зарыт намного глубже, чем нам кажется.
Нынешние времена для "Ногу Свело!" тяжелы во всех отношениях… Кроме одного: я никогда не держал фигу в кармане, но иногда стеснялся показать средний палец. Теперь не стесняюсь.
И пару слов не для протокола. Когда мы потеряли в России все; когда после полугода скитаний моей 78-летней мамы по разным странам нам с превеликим трудом удалось поселить ее в Европе; когда мы не первый год получаем космические дозы ненависти и угроз на каждую из своих работ, но не сдаемся; когда мы еще задолго до войны ослаблены КОВИДом и отменами концертов из-за поддержки Навального… Так вот когда происходит все это, можно было бы из чисто гуманных соображений промолчать. Нет-нет! Свобода слова прежде всего, и рот тебе никто не затыкает. Говорю же, чисто по-человечески… Мстить не буду, но не прощу никогда.
– Если в клипе показан ад нынешней России, то финал у вас там прямо скажем апокалиптичный. Несколько ядерных взрывов на фоне которых вы молча стоите с закрытыми глазами. Закрытые глаза от равнодушия к дальнейшей судьбе 1/6 части суши, или от страха?
– На фоне того, что мы сейчас делаем, спрашивать меня о равнодушии к происходящему на 1/6 части суши – это некая новая форма шутки. Относительно финала: апокалипсис уже случился. И вовсе не обязательно воспринимать конец клипа буквально… Хотя и до буквального воплощения один шаг остался.
– Многие любят рассуждать о том, что для всех будет лучше, если Россия развалится на части. Вас не удивляет, что людям не очевиден еще больший масштаб проблем для мира, если это начнется?
– Я не геополитик и вообще не ученый. Если эта страна в том виде, в котором она сейчас находится, представляет для мира опасность, ее надо исправлять. Можно ли это сделать, не дробя ее – пока не знаю. Не будет ли одна большая страна, развалившаяся на несколько более мелких, представлять для мира еще большую опасность – логичный вопрос. Не менее логичен вопрос, какую опасность для мира несет в себе страна, внутри которой обустраивают свои анклавы другие страны, как Китай в Сибири. Я никуда не клоню, я просто накидываю вопросы.
– У вас в конце клипа весь этот балаган безумия разбивается об стенку цветов флага Украины. А эта стенка выстоит?
– Я очень надеюсь, что этой стенке суждено выстоять. В противном случае одна форма жизни уничтожит другую. Сначала непосредственно Украину, потом одного за другим всех остальных.
– В 2022 году вы выдаете антивоенные хиты один за другим. "Мне не нужна война", "Поколение Z", "Назад, Россия!", "Украина". Вы все дела в РФ закрыли? Вас не пугают, что "закроют", если приедете?
– Я закрыл в России те дела, которые счел нужным закрыть, и не стал сворачивать те, которые, соответственно, счел нужным держать открытыми. Россия – моя страна. Мне принадлежит часть той собственности, которая принадлежит всему народу, включая природные ресурсы. И я хочу на законных основаниях в заданной пропорции этими благами распоряжаться, никому данное право делегировать не намерен.
Относительно угроз, которые, да, поступают, скажу одно. Все они документируются и хранятся. Все они являются уголовными преступлениями. В общем, поживем – увидим.
– Ваши старые коллеги по сцене, по ТВ в РФ чаще говорят "молоток, Макс!", или "предатель, ты же с нами ездил в тур "Голосуй, или проиграешь!".
– Мои, так называемые, коллеги в своем подавляющем большинстве сделали вид, что не получали от меня сообщения с предложением записать совместную песню "Нам не нужна война!" Из всей российской музыкальной тусовки (хотя тут я оговорился, и нет никакой тусовки) я общаюсь только с четыремя людьми. Они, как несложно догадаться, люди умные и порядочные. Коллег по ТВ у меня не было и нет.
Замануха с референтом на наше участие в "Голосуй или проиграешь" незамеченной не осталась. Но клевать на этого живца я пока не буду. Это отдельная тема. И у меня есть очень четкая позиция по данному вопросу. Просто не может быть два интервью в одном.
– А более молодое поколение околороковых героев как-то проявляет себя? Три года назад вы записывались с группой 25/17. А сейчас они хором с теми кто выступает под буквой Z орут "Я остаюсь!". Типа вне политики, ага…
– Задавая этот вопрос, вы на него сами частично и отвечаете, приводя пример того, как проявляет себя более молодое поколение. Разумеется, обобщать до целого поколения было бы неверно, т.к. есть и обратные примеры. Но моя роль здесь не совсем понятна. Просто перечислять тех кто за и тех кто против? Это и без меня известно.
Что я могу к этому от себя добавить? Ну, протокола ради, скажу, что больше дуэта с 25/17 не будет.
– В ночь премьеры вы сказали нам, что не успеваете осмысливать сделанные работы, потому что постоянно заняты следующим проектом. Впереди новый марш, или ждем лирическую паузу?
– Следующая песня появится примерно через месяц. Аудио уже готово. Это будет новогодний вальс. И будет он под стать уходящему году. Видеоклип тоже будет. Он уже снят, но еще не смонтирован. В ролях Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов. Больше пока ничего не скажу.
– У вас есть внутреннее ощущение, что вы еще сыграете на Красной площади в Москве, как это бывало в прошлом? Нынешний ад имеет границы по времени, если да, то как вы их видите?
– Вот видите, "На Красной". Помните свой вопрос о пропорции красного в нашем клипе?
Думаю, вероятность того, что это произойдет в ближайшем или даже обозримом будущем, невелика. Потому что, если, точнее говоря, тогда, когда Украина полностью избавится от этого вторжения, Россия будет предоставлена самой себе. Навряд ли кто-то захочет раскошелиться на курсы бесплатного воспитания. А если даже (чисто гипотетически) и захочет, что толку? Ситуация, подобная той, что случилась в Германии после Второй мировой, когда еду давали только после просмотра антивоенного документального фильма, маловероятна.
Если существующая власть или какая-то производная от нее будет дальше всем заправлять, они навряд ли захотят увидеть "Ногу свело!" у врат Кремля. Оппозиция бодается внутри самой себя. Ну, а если и произойдет какое-то чудо, и оппозиция что-то сможет, то, уверен, в культурной сфере за дело возьмутся те, кто несколько дней назад высказался по нашему поводу на странице Миши Козырева. Все они уверены в том, что хорошо знают, какая музыка является "правильной", и, соответственно, нужна народу.
"Плакатное искусство" не для из тонких ушей. Так что если когда-нибудь на Красной Площади и состоится концерт с названием "Салют, новая Россия!" (или с каким-либо еще более тупым клише), то, скорее всего, lineup не будет отягощен именем "Ногу Свело!"… Зато многие из тех, кто сейчас сидят по норам или пытаются балансировать на двух стульях, или поют что-то замысловато-закодированное (авось сойдет за антивоенное, если, вдруг, что-то поменяется), вот эти точно повылезают. Не просто повылезают, а продемонстрируют такую прыть, что можно будет только позавидовать.
– Вы активно гастролируете по миру. Когда ждем вас в Таллинне?
– Мы планируем в будущем году большой тур по Европе. Боюсь забегать вперед, но не исключаю, что тур будет проходить в несколько этапов. Первый планируется в конце января. Предположительно, мы посетим Германию, Швейцарию, Австрию и Чехию. Очень надеюсь, что страны Балтии на очереди.
Помимо прочих причин, тур стал возможен благодаря тому, что в течение многих лет (страшно так говорить, потому что время летит) мы взращивали наш американский коллектив. Он представляет из себя не группу сессионных аккомпанирующих музыкантов, наскоро разучивших песенки, а коллектив, глубоко погрузившийся в материал.
Наши пацаны очень хорошо осведомлены, что есть "Ногу Свело!" вчера и сегодня, по-ногусвеловски заморочены на нюансы звучания, нерусскоговорящие американцы исполняют бэк-вокалы по-русски и заморачиваются на перевод с русского текстов к моим постам в социальных сетях. Особенно приятно то, что время от времени они обращаются с просьбами разучить что-нибудь из более раннего репертуара.
В общем, с учетом того, как сейчас тяжело путешествовать по миру и по Европе с российскими паспортами, понимаю, что если бы в нашей жизни несколько лет назад не произошли тектонические сдвиги, связанные с освоением Америки, то никакие концерты были бы сейчас вообще невозможны. Конечно, безумно жалко, что российский состав "Ногу Свело!" сейчас вынужден ждать лучших времен. Что тут скажешь? Все мы вынуждены ждать лучших времен…
Все видеоклипы "Ногу Свело!" доступны на официальном YouTube-канале группы.
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