Макс Покровский: антивоенные хиты, клип в Плявниеках и гастроли в Юрмале

17 июня свой день рождения отметил музыкант Макс Покровский, а уже в конце июля он и легендарная рок-группа "Ногу свело!" выступят на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Рассказываем об артисте в рамках рубрики "Звезда недели".
О группе
Группа "Ногу свело!" за историю своего существования с начала 90-х выпустила 15 студийных альбомов, более 20 синглов, 2 DVD и более 40 видеоклипов. Коллектив легко узнать по уникальному энергичному и очень современному звучанию, пронзительному вокалу Макса Покровского.
Сатира, ирония и тонкий юмор проскальзывает во всех композициях "Ногу свело!", даже на антивоенные темы. Веселая песня "Хару Мамбуру", горько-ироничный "Московский романс" и трогательная "Лилипутская любовь" являются неотъемлемой частью российской рок-сцены 90-х.
Макс Покровский с группой "Ногу свело!" принимал участие в самом первом отборе России на конкурс "Евровидение". После он участвовал вшоу "Последний герой", а в 2005 году с коллективом выпустил трек "Идем на Восток", признанный в 2006 году лучшим саундтреком к фильму, по мнению MTV. "Песня была написана по заказу "Первого канала" для кинофильма "Турецкий гамбит" в 2005 году и не имеет современного политического подтекста", - написано в описании клипа на YouTube.
Видео: "Ногу свело!" - "Лилипутская любовь"
Антивоенные хиты
В день, когда началась война, Макс Покровский с женой и дочерью были на Ямайке. "Мы с содроганием ждали, что эта война начнется", - сказал он в интервью Михаилу Козыреву.
Ему сразу же захотелось написать и выпустить песню. Так появилась композиция "Нам не нужна война". В том же интервью Покровский согласился с Козыревым, что группа "Ногу свело!" переживает сейчас подъем с антивоенными хитами. Тем не менее Макс подчеркивает, что он регулярно писал песни. Многие из них были на серьезные темы и достойны внимания, но не все факторы складывались.
"Мне никто не платит, и я ни на кого не работаю!" - заявляет артист.
Не секрет, что экс-участник "Ногу свело!" Антон Якомульский нелицеприятно высказывается о Покровском на пропагандистских каналах - якобы, что артист пиарится и говорит все неискренне. "Я ни с кем не работаю, кто мне может что-то кинуть", - говорит Покровский о составе своей новой музыкальной группы.
"Если для того, чтобы спасти хотя бы одну жизнь - я даже не говорю кого - украинца или русского - просто одну жизнь, несправедливо забранную, мне придется пожертвовать всеми синглами, начиная с "Нам не нужна война" до настоящего момента, я это сделаю", - подчеркивает он.
Клип с Чулпан Хаматовой и Артуром Смольяниновым
20 декабря 2022 года группа "Ногу свело!" выпустила клип "С Новым годом, сынок", снятый в рижском микрорайоне. За 18 часов видео собрало свыше 535 тысяч просмотров и 18 тысяч лайков.
Лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский в эксклюзивном интервью порталу Rus.Postimees о выходе клипа говорил: "Это будет новогодний вальс. И будет он под стать уходящему году. Видеоклип тоже будет. Он уже снят, но еще не смонтирован. В ролях Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов. Больше пока ничего не скажу".
RUS TVNET поговорил со вторым режиссером клипа "С Новым годом, сынок" Русланом Фрадкиным. Он рассказал, что работа создана с режиссером Михаилом Сегалом. В главных ролях Артур Смольянинов и Чулпан Хаматова. "Мне кажется, хороший проект получился. И оператор был классный. Приезжал из Берлина. Душевно поснимали", - с улыбкой вспоминает он.
Съемки проходили в стандартной районной многоэтажке, в типовой квартире: "Это история про семью. Там подготовка к Новому году. Конечно, я не буду все рассказывать. Все в клипе увидите. Приятные люди, прикольно поснимали".
Интервью с Русланом Фрадкиным читайте здесь.
Видео: "Ногу свело!" - "С Новым годом, сынок"
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