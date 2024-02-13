Когда вернут возможность парковки на улице Миера? Рижская дума игнорирует предпринимателей

Янис и Агнесе, которые занимаются фотографированием и съемками видео, хранят свою технику в квартире на улице Миера. Сейчас у подъезда запрещено останавливаться, чтобы загрузить вещи. Это значительно осложняет жизнь.

Другие предприниматели также не скрывают, что действия самоуправления снижают поток клиентов и негативно влияют на предпринимательскую деятельность.

Снег сейчас растаял почти полностью, однако дума не прислушивается к жалобам предпринимателей и отказывается возобновить возможность парковки автомобилей на улице Миера.

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