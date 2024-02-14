Главное управление разведки минобороны Украины подтвердило, что располагает информацией об использовании российскими военными терминалов спутникового интернет-сервиса Starlink на оккупированных территориях. По данным украинской разведки, россияне закупают оборудование в арабских странах.
Сообщения об использовании российскими военными терминалов Starlink в Украине подтверждаются. Что известно
О том, что российские подразделения применяют средства связи Starlink на линии фронта в Украине, сообщали как украинские, так и российские провоенные источники. Обращали на это внимание и американские издания, в частности, журнал Newsweek и военный портал Defense One. По их сведениям, впервые украинская сторона обнаружила системы Starlink у российских войск еще несколько месяцев назад.
По оценке одного из собеседников Defense One, сейчас на передовой с российской стороны работают десятки терминалов. «Когда их будут сотни, нам будет тяжело жить», — сказал он.
В воскресенье украинская военная разведка разместила в своем телеграм-канале аудиоролик, в котором, по заявлению ведомства, военнослужащие 83-й российской десантно-штурмовой бригады обсуждают установку терминалов на востоке Украины.
Днем ранее российский милитаристский телеграм-канал «Два майора» выложил фотографию, на которой военный достает упаковку Starlink. Публикация сопровождалась словами: «Что интересного? Пиксель на камуфляже» (с прозрачным намеком на то, что камуфляж — российский).
Во вторник ГУР опубликовал в своем телеграм-канале запись нового радиоперехвата, в котором, как утверждается, российские военные обсуждают возможности приобретения терминала Starlink. По словам одного из собеседников, «арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…», а стоимость закупки устройства составляет 200 тысяч рублей.
«Ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно»
Starlink — сеть высокоскоростной спутниковой связи, обеспечивающей устойчивый широкополосный доступ в интернет. Система производится компанией SpaceX, которую основал американский миллиардер Илон Маск.
Вскоре после российского вторжения в Украину Маск предоставил Киеву системы Starlink, которые стали массово использовать как в военных, так и в гражданских целях. Для украинских военных терминалы Starlink имели критическую значимость в условиях потери сотовой связи и интернета.
Позже компания SpaceX ограничила возможности использовать сеть Starlink в военных целях — как писал Илон Маск, «мы не позволяем применять Starlink в дальних ударах дронами». Наряду с другими шагами Маска, в частности, с его планом по мирному урегулированию, вызвавшим негативную реакцию в Украине, это дало основания обвинить бизнесмена в связях с Россией и попытках легитимизировать аннексию украинских территорий.
Реагируя на очередной скандал вокруг системы Starlink, Илон Маск отмел обвинения в поставках этого оборудования России. «Ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно», — написал он в соцсети X.
«Можете ли вы отключить старлинк для городов, оккупированных Россией? Было бы здорово, если бы старлинк прекратил помогать оккупационным силам», — прокомментировал эту запись один из пользователей. Ответа от Маска пока нет.
Киев не обвиняет компанию Маска в продаже систем спутниковой связи Москве. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт. О каких именно странах (судя по всему, арабских) идет речь, он не сказал: «Эта информация требует уточнения».
Украинские СМИ утверждают со ссылкой на волонтеров, что поставки терминалов в Россию идут через Объединенные Арабские Эмираты.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что терминалы Starlink не могут поставляться в Россию, поскольку они там не сертифицированы.
«Соответственно она [система] не может никак использоваться», — сказал Песков.
Однако многие российские источники подтверждают появление терминалов Starlink на фронте. По некоторым данным, их запрещено использовать в регулярных частях, но они есть у добровольческих формирований, которые самостоятельно закупают их за рубежом.
«Подтверждаю, можем… терминалы продаются, уже активированные (бизнес ФМ), стоят дорого (до лимона), но работают на окраине, на ЛБС (линии боестолкновения. — Би-би-си) и в Калининграде. Наши ФСБ очень заинтересованы мотивами покупок», — пишет один из комментаторов на портале topwar.ru.
Об использовании систем Starlink на фронте «уже продолжительное время» заявляет российская военизированная организация «Эспаньола», объединяющая неонацистов и футбольных фанатов.
Подключение через европейскую страну
В России частные продавцы торгуют терминалами Starlink «специально для СВО» по 240-299 тысяч рублей за штуку, личные кабинеты к сети подключают через Польшу, пишут «Важные истории» (объявлены в России «иноагентом» и нежелательной организацией).
Журналисты издания пообщались с представителями трех российских площадок, на которых, как утверждается, можно их приобрести.
Выяснилось, что терминалы работают только рядом с украинскими границами, в глубине России их использовать не получится. Все они уже настроены и готовы к использованию. Личный кабинет устройства подключается к сети через европейскую страну, двое из трех менеджеров уточнили, что через Польшу.
Продавцы обещают, что их терминалы будут бесперебойно работать на оккупированных территориях Украины, включая Крым, а также в Калининграде и на Камчатке близ Японии.
Оплату принимают наличными или на карту, а один из интернет-магазинов готов принять перевод и от юридического лица. Товар можно забрать самостоятельно в Москве, выяснили «Важные истории».
Джо Тайди, редактор Би-би-си по технологиям:
Достаточно взглянуть на широкое применение коммерческих дронов на передовой, чтобы увидеть, насколько важными для обеих армий стали бытовые технологии. Дроны также являются примером того, как Россия научилась использовать поставщиков из других стран для получения технологий, несмотря на то, что китайская компания DJI неоднократно требовала, чтобы ее дроны не использовались в военных целях.
Вполне возможно, что терминалы Starlink также попадают к российским военным через международных поставщиков. Но запустить терминал сложнее, чем просто владеть им, и компания SpaceX сталкивается с неприятными вопросами: как российские военные, если сообщения правдивы, получают спутниковый сигнал?
Терминалы Starlink точно знают, где они расположены, и они не могут получать интернет, если их координаты относятся к России.
Сложность может заключаться в том, что Starlink не может отличить, какие локации находятся на оккупированных украинских территориях, а какие — на российских.
Это проблема, которую компании придется постараться решить, если она надеется сохранить лояльность Украине.