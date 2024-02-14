Сообщения об использовании российскими военными терминалов Starlink в Украине подтверждаются. Что известно

Журналисты издания пообщались с представителями трех российских площадок, на которых, как утверждается, можно их приобрести.

Выяснилось, что терминалы работают только рядом с украинскими границами, в глубине России их использовать не получится. Все они уже настроены и готовы к использованию. Личный кабинет устройства подключается к сети через европейскую страну, двое из трех менеджеров уточнили, что через Польшу.

Продавцы обещают, что их терминалы будут бесперебойно работать на оккупированных территориях Украины, включая Крым, а также в Калининграде и на Камчатке близ Японии.

Оплату принимают наличными или на карту, а один из интернет-магазинов готов принять перевод и от юридического лица. Товар можно забрать самостоятельно в Москве, выяснили «Важные истории».

Фото: BBC

Джо Тайди, редактор Би-би-си по технологиям:

Достаточно взглянуть на широкое применение коммерческих дронов на передовой, чтобы увидеть, насколько важными для обеих армий стали бытовые технологии. Дроны также являются примером того, как Россия научилась использовать поставщиков из других стран для получения технологий, несмотря на то, что китайская компания DJI неоднократно требовала, чтобы ее дроны не использовались в военных целях.

Вполне возможно, что терминалы Starlink также попадают к российским военным через международных поставщиков. Но запустить терминал сложнее, чем просто владеть им, и компания SpaceX сталкивается с неприятными вопросами: как российские военные, если сообщения правдивы, получают спутниковый сигнал?

Терминалы Starlink точно знают, где они расположены, и они не могут получать интернет, если их координаты относятся к России.

Сложность может заключаться в том, что Starlink не может отличить, какие локации находятся на оккупированных украинских территориях, а какие — на российских.

Это проблема, которую компании придется постараться решить, если она надеется сохранить лояльность Украине.