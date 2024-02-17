О том, лучше ли "натуральное", чем "искусственное", мухоморах, ментальной гигиене и детях, которые в наши дни растут так быстро, как будто готовятся к завоеванию другой галактики, разговор с руководителем отделения неотложной помощи и приемного отделения Екабпилсской региональной больницы Марисом Балте.

- Родители подростков смеются, что их дети развиваются так быстро, как будто следующее поколение готовится к завоеванию другой галактики. Например, мой племянник, которому только исполнилось 15, уже ростом 192 сантиметра, а у одноклассниц дочери коллеги месячные начались до достижения 12-летнего возраста. В то же время быстрый рост вызывает различные нарушения здоровья. Каково здоровье современных детей, есть ли тенденции, на которые стоит обратить особое внимание?

- Мы эволюционируем в том направлении, что становимся выше. Почему так происходит, одного ответа нет. Конечно, нужно отделять норму от патологии. Если у девочки месячные начинаются до восьмилетнего возраста, с медицинской точки зрения это паталогически, но если в 9 или 10 лет, то тревожиться не стоит.