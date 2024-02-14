Кому в Латвии доступна бесплатная вакцина от клещевого энцефалита?

В список эндемичных по клещевому энцефалиту территорий в этом году вошли Кулдигский, Южнокурземский, Вентспилсский, Талсинский и Цесисский края.

Регионы с наибольшей заболеваемостью клещевым энцефалитом в 2024 году определены на основе анализа данных эпидемиологического надзора за 2019-2023 годы. С 2019 по 2023 год наибольшее количество случаев клещевого энцефалита на 100 000 населения было зарегистрировано в Кулдигском крае - 90,5. В Южнокурземском крае этот показатель составил 74,5, в Вентспилсском - 70,4, в Талсинском - 60, в Цесисском - 32,5.

Оплаченную государством прививку от энцефалита могут получить дети в возрасте от 1 года до 18 лет, декларированные в соответствующем крае.

Как и прежде, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, прививаются от клещевого энцефалита на всей территории Латвии бесплатно.

SPKC напоминает, что сезон клещей начинается с таянием снега, когда температура воздуха достигает +3…+5 градусов, поэтому важно сделать прививку как можно раньше. Сезон клещей в Латвии обычно длится с начала апреля до конца октября, но при хороших погодных условиях может быть и дольше.

Эпидемиологи напоминают, что прививка защищает только от клещевого энцефалита, но не от других переносимых клещами заболеваний, таких как болезнь Лайма и эрлихиоз.

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