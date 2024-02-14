Седокова о браке с Тиммой: "Расстаемся уже в 20-й раз"

О том, что брак латвийского баскетболиста Яниса Тиммы с певицей Анной Седоковой переживает кризис, уже давно говорят в прессе. 14 февраля певица опубликовала запись в соцсетях, где рассказала о том, что происходит между ними.
"Думаю уже не секрет, что в последнее время мы с мужем живем в разных городах и расстаемся уже в 20 раз. Жизнь поступала с нами достаточно жестко и в какой то момент я просто опустила руки . И сказала все. А он не опустил", - написала Анна Седокова.
Певица сама не знает, куда приведет эта история: "Не знаю как будет дальше, но когда то Янис меня научил , что даже пять минут с любимым человеком имеет значение. Прилететь из Стамбула в единственный выходные ночью для того, чтобы быть вместе в этот день и привезти подарки не только тебе, но и ребенку, точно поступок. И то, что мы лучшие друзья навсегда , этого никто и никогда не изменит . А дальше посмотрим".
В завершении она поздравила подписчиков с Днем святого Валентина.
"С праздником мои любимые девочки. Я желаю всем,чтобы за вас так боролись ,а не отпускали при первой возможности", - пожелала она.
Напомним, для Яниса Тиммы это второй брак. Он сблизился с Анной, когда был официально женат на матери своего сына Сане.
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