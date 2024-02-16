Путеводитель по очищающим средствам для лица: как подобрать подходящее для вашего типа кожи

При необходимости очищение лица можно повторить, уделив этим зонам особое внимание.

Шесть типов продуктов для очищения лица

Молочко, лосьон или крем

Эти средства имеют нежную текстуру и мягко удаляют загрязнения и косметику на этапе очищения, сохраняя при этом необходимую коже влагу. Часто они содержат такие активные ингредиенты, как пантенол, масло абрикосовых косточек и лимонная кислота. Они хорошо удаляют тональный крем и тушь для ресниц. Средство нужно нанести на все лицо легкими массирующими движениями, затем стереть ватным диском и смыть водой. Если продукт слишком густой для снятия макияжа с глаз, его можно слегка разбавить водой.

Эти средства подходят для нормальной, сухой и чувствительной кожи.

Маслосодержащие средства

Средства на основе масел подойдут для удаления водостойкой и плотной косметики. Масло расщепляет и смягчает компоненты косметики, приподнимая их над кожей и облегчая удаление. Кроме того, очищение лица происходит мягко и не стягивает кожу. Очищающие средства на основе масел не всегда смываются полностью, поэтому при необходимости остатки продукта можно удалить пенящимся гелем, кремом, лосьоном или мицеллярной водой.

После использования очищающего средства кожу следует ополоснуть водой.