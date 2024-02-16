Путеводитель по очищающим средствам для лица: как подобрать подходящее для вашего типа кожи

Если за кожей не ухаживать должным образом и регулярно не очищать ее от макияжа, пота, пыли и кожного сала (себума), поры забиваются, кожа быстрее стареет, могут развиться различные заболевания, поэтому очищение очень важно для сохранения здоровья и красоты кожи.
Как не растеряться в широком ассортименте средств и как подобрать очищающее средство, подходящее именно вашему типу кожи, рассказывает консультант по красоте Apotheka Арта Богданова.
"Вне зависимости от пола каждый сталкивался с ситуацией, когда очистить лицо рано утром, поздно вечером или после вечеринки не хватает сил или времени.
Одно пропущенное очищение может не сильно повлиять на кожу, но за длительный период времени поры забиваются и расширяются, могут появиться воспаления и отечность лица.
Веки также могут пострадать, если не полностью удалить тушь, подводку или тени для век. Кожа не способна к регенерации, поэтому в местах, пораженных акне, могут образовываться твердые участки или шрамы, а состояние кожи может ухудшиться и развиться экзема, розацеа или дерматит", - объясняет Арта Богданова.
Традиционные средства для снятия макияжа содержат смесь растворителей на водной или масляной основе, которая предназначена для растворения и легкого удаления косметики.
В то же время очищающие средства, выпускаемые в виде молочка, лосьона или геля, подходят для удаления всех типов веществ с кожи, но могут быть слишком сильными для чувствительной и нежной кожи вокруг глаз.
Независимо от того, какое средство используется, очищение следует проводить легкими движениями, не растягивая и не растирая кожу.
Для очищения не нужно использовать большое количество средства, достаточно нескольких капель, которые следует нежно вмассировать в кожу. Важно оставить средство на лице, дав ему время подействовать на макияж, особенно на тушь, подводку и тени для век. Если возникает ощущение стянутости кожи, ее следует увлажнить или нанести еще небольшое количество средства.
Очищать кожу следует дважды в день
Важно отметить, что очищать кожу следует дважды в день. Утром достаточно очищающего средства с легкой текстурой или простой воды, но если за ночь кожа стала слишком жирной, лучше использовать гель.
По вечерам рекомендуется двойное очищение, чтобы удалить косметику и другие вещества.
С помощью молочка, крема или масла можно мягко растворить и удалить с эпидермиса излишки веществ, которые затем следует смыть водой, а пенку или гель можно использовать для дополнительного или более глубокого очищения. После очищения рекомендуется нанести тоник или лосьон. Тоник выравнивает уровень PH кожи, удаляет омертвевшие частички кожи, очищает и сужает поры, успокаивает и увлажняет кожу. Кроме того, он помогает средствам глубже проникнуть в кожу на этапе увлажнения. Тоник служит дополнительным средством для поддержания баланса кожи, поэтому он не подходит в качестве основного очищающего средства.
Очищая кожу лица, не забывайте о таких труднодоступных местах, как линия роста волос, шея, уши и нос.
При необходимости очищение лица можно повторить, уделив этим зонам особое внимание.
Шесть типов продуктов для очищения лица
Молочко, лосьон или крем
Эти средства имеют нежную текстуру и мягко удаляют загрязнения и косметику на этапе очищения, сохраняя при этом необходимую коже влагу. Часто они содержат такие активные ингредиенты, как пантенол, масло абрикосовых косточек и лимонная кислота. Они хорошо удаляют тональный крем и тушь для ресниц. Средство нужно нанести на все лицо легкими массирующими движениями, затем стереть ватным диском и смыть водой. Если продукт слишком густой для снятия макияжа с глаз, его можно слегка разбавить водой.
- Эти средства подходят для нормальной, сухой и чувствительной кожи.
Маслосодержащие средства
Средства на основе масел подойдут для удаления водостойкой и плотной косметики. Масло расщепляет и смягчает компоненты косметики, приподнимая их над кожей и облегчая удаление. Кроме того, очищение лица происходит мягко и не стягивает кожу. Очищающие средства на основе масел не всегда смываются полностью, поэтому при необходимости остатки продукта можно удалить пенящимся гелем, кремом, лосьоном или мицеллярной водой.
После использования очищающего средства кожу следует ополоснуть водой.
Для жирной и комбинированной кожи подойдут средства, содержащие масло виноградных косточек или абрикосовых косточек. Они имеют более легкую консистенцию и меньше забивают поры. С другой стороны, для сухой кожи, склонной к экземе, больше подойдут более густые масла, такие как масло жожоба или аргановое масло.
- Маслосодержащие средства подходят для всех типов кожи.
Гели и пенящиеся средства
В состав гелей и пенящихся очищающих средств входят такие активные ингредиенты, как молочная и лимонная кислоты, глицерин, салициловая кислота, аллантоин и другие вещества, которые глубоко очищают кожу. После очищения кожа становится свежей и упругой.
Гель не только очищает, но и успокаивает кожу.
Эти продукты действуют на влажную кожу, поэтому их следует применять с водой. После использования кожу следует ополоснуть водой. Данные средства не подходят для ухода за нежной и чувствительной кожей вокруг глаз.
- Гели и пенящиеся очищающие средства для лица подходят для жирной и комбинированной кожи.
Мицеллярная вода
Мицеллярная вода содержит маленькие молекулы, которые хорошо проникают в тончайшие складочки кожи, абсорбируют грязь, жир и одновременно удаляют макияж. Средство следует налить на ватный диск, нанести на кожу и оставить на некоторое время, чтобы ингредиенты вступили во взаимодействие с косметикой.
После использования мицеллярной воды, как и других очищающих средств, кожу следует ополоснуть водой.
- Мицеллярная вода подходит для всех типов кожи.
Специальные влажные салфетки для снятия макияжа
Влажные салфетки для снятия макияжа станут подходящим решением для длительных выездов на природу, путешествий или походов в спортзал, когда другие очищающие средства не оказываются под рукой. Эти салфетки пропитаны различными активными ингредиентами (глицерин, аллантоин, гиалуроновая кислота, пантенол, различные масла: бергамота, подсолнечника, миндаля), которые удалят с кожи лица как макияж, так и грязь и жир.
Несмотря на удобство использования, влажные салфетки не следует включать в ежедневный уход за кожей, поскольку они содержат вещества и отдушки, которые в значительной степени сушат и раздражают кожу.
Учитывая, что при использовании салфеток не используется вода, в процессе очищения не удается полностью смыть бактерии, остатки косметики и подсушивающие вещества, содержащиеся во влажных салфетках. Кроме того, при каждом открытии и закрытии упаковки жидкость из салфеток постепенно испаряется и в них размножаются бактерии, которые затем могут попасть на кожу лица.
- Влажные салфетки для снятия макияжа подходят для нормальной, жирной и комбинированной кожи.
Двухфазное средство для снятия макияжа с глаз
Двухфазное средство для снятия макияжа с глаз обеспечивает мягкое и эффективное удаление макияжа с глаз и губ. Кроме того, в состав этого средства входят вещества, укрепляющие ресницы. Они хорошо удаляют водостойкую и плотную косметику. После использования этих средств кожу следует ополоснуть водой.
- Двухфазные средства для снятия макияжа с глаз подходят для всех типов кожи, в том числе для обладателей чувствительной кожи и носящих контактные линзы.
Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!