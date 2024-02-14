"Я боялся им противостоять". Похищенный украинский мальчик, на глазах которого убили мать, вернулся домой

Вспоминая пережитое, он рассказывает: "Ко мне пришел врач и сказал, что теперь нужно говорить не "Слава Украине", а "Слава Украине в составе Российской Федерации". Еще сказали, что я поеду в Москву. На тот момент уже были готовы документы для моего усыновления в России".

Илья делится историей своей жизни буднично и без лишних эмоций. 360TV Ziņneši встретились с ним в Риге, куда он приехал на международную конференцию по вопросу вывоза Россией детей из Украины.

"Я боялся им противостоять. Потому что они относились ко мне довольно нейтрально. И я боялся, что, если я начну что-то делать или перечить, они будут относиться ко мне как к какому-нибудь щенку. У меня там рядом в палате был друг. Я попросил одну женщину передать ему привет. Но она вернулась и сказала, что его уже увезли в Москву самолетом. И я понял, что со мной, вероятно, произойдет то же самое".