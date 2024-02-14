Как и большая часть советского населения в свое время, 11-летний Илья также прошел пропагандистскую обработку, лежа в больнице в подконтрольном России Донецке. Мальчик оказался там после того, как на его глазах в Мариуполе убили его мать. Во время обстрела осколок снаряда попал женщине в голову. Илья получил несколько ранений и был доставлен в Донецк, передает 360TV Ziņneši.
"Я боялся им противостоять". Похищенный украинский мальчик, на глазах которого убили мать, вернулся домой
Вспоминая пережитое, он рассказывает: "Ко мне пришел врач и сказал, что теперь нужно говорить не "Слава Украине", а "Слава Украине в составе Российской Федерации". Еще сказали, что я поеду в Москву. На тот момент уже были готовы документы для моего усыновления в России".
Илья делится историей своей жизни буднично и без лишних эмоций. 360TV Ziņneši встретились с ним в Риге, куда он приехал на международную конференцию по вопросу вывоза Россией детей из Украины.
"Я боялся им противостоять. Потому что они относились ко мне довольно нейтрально. И я боялся, что, если я начну что-то делать или перечить, они будут относиться ко мне как к какому-нибудь щенку. У меня там рядом в палате был друг. Я попросил одну женщину передать ему привет. Но она вернулась и сказала, что его уже увезли в Москву самолетом. И я понял, что со мной, вероятно, произойдет то же самое".
Мальчику помогла случайность. Российский телеканал сделал сюжет о том, как Россия якобы спасает украинских детей. Для сюжета в больнице сняли и Илью, которого узнали родственники и передали видео бабушке мальчика. Так она узнала о смерти дочери и о том, что Россия украла ее внука.
"Я поняла, что дочку не вернуть, а внука надо освободить из больницы в Донецке. Я начала искать варианты. И, слава Богу, мне помогли", - рассказывает бабушка Ильи Елена. Об операции по возвращению мальчика ничего рассказывать нельзя. Но Илья, вернувшись домой, рассказал, что в Донецкой больнице его прооперировали без наркоза. Позже украинские врачи нашли и извлекли из него еще четыре осколка снаряда.
"Понимаете, у него больше не было ни школы, ни дома, ни мамы. Он потерял детство. Он был очень замкнутым, боялся шума, боялся сирен. Была потеря памяти. Он помнил только то, что случилось с мамой в Мариуполе", - говорит Елена.
Благодаря длительной психологической реабилитации к мальчику не только вернулись воспоминания, но теперь он может о них рассказать. И о смерти матери, и о нахождении в плену в больнице, и об уроках русского языка.
Сейчас Илья живет с бабушкой в Украине, учится в школе и мечтает стать врачом. Он говорит, что сейчас в его жизни все хорошо. Его точное местонахождение остается в тайне.
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