Видео ⟩ В Лиепае от оползня пострадали Северные форты

Муниципалитет Лиепаи на своем сайте предупреждает, что при посещении Северных фортов следует быть очень осторожными. Крутой берег Балтийского моря в Каросте, как и везде на побережье Латвии, опасен, и побережье может осыпаться.

По этой причине ходить под руинами фортов запрещено.

Aizbraucu izvēdināt galvu pie jūras. Ziemeļu fortos iespaidīgs jauns zemes nogruvums. #Liepāja pic.twitter.com/kcSrPSnaNm — Guntars Stinka (@GuntarsStinka) February 14, 2024

В конце XIX века для защиты Лиепайской военно-морской базы в случае нападения противника на территории нынешней Каросты, в центре Лиепаи и на южной границе были построены укрепления.

Менее чем через 10 лет после постройки – в ноябре 1908 года – Лиепайская крепость была ликвидирована, поскольку было признано, что ее строительство было стратегической ошибкой. Часть пушек разобрали и перевезли в Каунасскую крепость в Литве, часть переплавили. Для разрушения укреплений их дважды взрывали. До сегодняшнего дня сохранились не полностью взорванные артиллерийские батареи и подземные сооружения.

На стенах укреплений можно увидеть несколько масштабных рисунков.

Северные форты – самая известная и наиболее впечатляющая часть Лиепайской крепости. Их историческое название – Крепостная батарея № 1. Северные форты, такие как Кароста, в советское время были закрытой военной территорией, а сегодня частично взорванные лабиринты истории можно свободно осматривать.

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