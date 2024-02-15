Да и что вообще такое десять новых бригад в контексте войны такого масштаба? Ничего особенного. Украине нужно значительно больше новых бригад, если она хочет предпринять еще одно крупное наступление в 2025 году. Но часы продолжают тикать.

"Мы должны оставаться в глухой обороне как минимум год, чтобы подготовить нормальные резервы. Минимум двадцать бригад, которые смогут нас заменить или совершить прорыв", - рассказал украинский офицер из бригады, понесшей большие потери на Восточном фронте в самом начале войны.

Дроны не могут заменить артиллерию

Что касается вооружения, то последние несколько месяцев приходят новости только о том, что украинская армия получила или собирается получить всевозможные новые беспилотники. Это все позитивно, учитывая, что все это дроны украинского производства. И также учитывая, что за последний год война стала гораздо более технологичной.

Украинские военные готовят в Запорожской области к бою танк Challenger 2. Фото: GENJA SAVILOV/AFP/SCANPIX

Проблема в том, что только с помощью дронов невозможно выиграть войну. Украинской армии для полноценной обороны, не говоря уже о наступлении, необходимо большое количество пехоты, бронетехники и артиллерии. Этого все еще нет. И это невозможно создать даже путем замены главы ВСУ.