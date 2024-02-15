При стрельбе после Супербоула в Канзас-Сити погиб один человек

Как сообщили в спасательной службе, среди пострадавших - три пациента в критическом состоянии, пять человек в тяжелом состоянии и один - с ранением, не представляющим угрозу для жизни.

Трое вооруженных людей задержаны

Ранее полиция Канзас-Сити уточнила, что стрельба произошла к западу от вокзала Юнион-стейшн. На месте происшествия были задержаны трое вооруженных людей.

Отмечается, что о случившемся проинформировали и президента США Джо Байдена. В Белом доме сообщили, что внимательно следят за развитием событий, а на месте происшествия работают сотрудники федеральных служб безопасности.

Комментируя случившееся, мэр Канзас-Сити Квинтон Лукас подчеркнул, что трагедия на праздновании в честь победителей финала NFL "разбила ему сердце, как и всем остальным". По словам Лукаса, он присутствовал на мероприятии вместе со своей супругой и матерью.