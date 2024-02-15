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При стрельбе после Супербоула в Канзас-Сити погиб один человек

Deutsche Welle
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Полиция на месте стрельбы в Канзас-Сити
Полиция на месте стрельбы в Канзас-Сити Фото: Jamie Squire/Getty Images

В США произошла стрельба в городе Канзас-Сити во время празднования победы команды "Канзас-Сити Чифс" в Супербоуле - финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). По данным городской полиции, при этом погиб минимум один человек, ранены по меньшей мере 22 человека, в том числе восемь детей.

Как сообщили в спасательной службе, среди пострадавших - три пациента в критическом состоянии, пять человек в тяжелом состоянии и один - с ранением, не представляющим угрозу для жизни.

Трое вооруженных людей задержаны

Ранее полиция Канзас-Сити уточнила, что стрельба произошла к западу от вокзала Юнион-стейшн. На месте происшествия были задержаны трое вооруженных людей.

Отмечается, что о случившемся проинформировали и президента США Джо Байдена. В Белом доме сообщили, что внимательно следят за развитием событий, а на месте происшествия работают сотрудники федеральных служб безопасности.

Комментируя случившееся, мэр Канзас-Сити Квинтон Лукас подчеркнул, что трагедия на праздновании в честь победителей финала NFL "разбила ему сердце, как и всем остальным". По словам Лукаса, он присутствовал на мероприятии вместе со своей супругой и матерью.

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