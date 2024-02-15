Чт, 15.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Вышел из центра соцопеки и пропал. Полиция ищет 13-летнего мальчика

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Полиция ищет
Полиция ищет Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Милана Чубревича 2011 года рождения, который 7 февраля этого года покинул структурное подразделение Рижского центра социальной поддержки детей, молодежи и семьи "Зиемели", по улице Судрабу Эджус, 11А, в Риге, и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.

Одежда: коричневая куртка, желтый джемпер, джинсы, коричневые зимние ботинки.

Полиция просит осмотреть фотографию мальчика и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номерам телефона 67085980 или 110.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх