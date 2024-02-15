Вышел из центра соцопеки и пропал. Полиция ищет 13-летнего мальчика

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Милана Чубревича 2011 года рождения, который 7 февраля этого года покинул структурное подразделение Рижского центра социальной поддержки детей, молодежи и семьи "Зиемели", по улице Судрабу Эджус, 11А, в Риге, и до сих пор не вернулся.