Вышел из центра соцопеки и пропал. Полиция ищет 13-летнего мальчика

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Милана Чубревича 2011 года рождения, который 7 февраля этого года покинул структурное подразделение Рижского центра социальной поддержки детей, молодежи и семьи "Зиемели", по улице Судрабу Эджус, 11А, в Риге, и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.
Одежда: коричневая куртка, желтый джемпер, джинсы, коричневые зимние ботинки.
Полиция просит осмотреть фотографию мальчика и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номерам телефона 67085980 или 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!