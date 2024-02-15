Финансово-административный комитет Рижской думы одобрил предложение о переименовании улицы Маскавас и ряда других улиц Риги.
Улицу Маскавас планируется переименовать в улицу Латгалес, и так она уже называлась ранее. С учетом того, что в Риге уже есть улица Латгалес, теперь эта улица также нуждается в новом связанном с Латгале названии.
Нынешнюю улицу Латгалес в Риге планируют переименовать в честь Яниса Клидзейса. Клидзейс - писатель и поэт из Латгале, по мотивам его романа "Дитя человеческое" снят одноименный фильм популярного режиссера Яниса Стрейча.
С другой стороны, небольшой начальный участок улицы Маскавас от улицы 13 Января до Островного моста планируется переименовать в улицу Ластадияс. Это делается для безопасности жителей, "чтобы не было ошибочных вызовов оперативных служб по предыдущим адресам".
На заседании комитета также было поддержано переименование улицы Пушкина в улицу латвийского лингвиста Карлиса Миленбахса, улицы Тургенева - в улицу латвийского художника Вильгельма Пурвитиса, улицы Лермонтова - в улицу латвийского поэта Вилиса Плудониса, а улицу Гоголя решено назвать в честь латвийской журналистки, издателя и общественного деятеля Эмилии Беньямин.
Поддержано также переименование улицы Типографияс в улицу Аугуста Спариньша - военного и кавалера ордена Лачплесиса.
Улица Ломоносова будет переименована в улицу Валерии Сейле, первой женщины в правительстве Латвии - заместителя министра образования, организатора Латгальского латышского конгресса, секретаря Латгальского земельного совета, члена Народного совета и Конституционного собрания.
Против изменения названий голосовали руководитель фракции "Согласия" в Рижской думе Андрей Каменецкий, член этой партии Анна Владова и председатель фракции Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.
Владова не голосовала по вопросу о переименовании улиц Тургенева и Лермонтова, но была "против" в остальных голосованиях.
Воздержались также представители "Прогрессивных" Мартиньш Коссович и Игорь Клявиньш.
Окончательное решение об изменении названий улиц должна принять Рижская дума.
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