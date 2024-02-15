Улицу Маскавас планируется переименовать в улицу Латгалес, и так она уже называлась ранее. С учетом того, что в Риге уже есть улица Латгалес, теперь эта улица также нуждается в новом связанном с Латгале названии.

Нынешнюю улицу Латгалес в Риге планируют переименовать в честь Яниса Клидзейса. Клидзейс - писатель и поэт из Латгале, по мотивам его романа "Дитя человеческое" снят одноименный фильм популярного режиссера Яниса Стрейча.

С другой стороны, небольшой начальный участок улицы Маскавас от улицы 13 Января до Островного моста планируется переименовать в улицу Ластадияс. Это делается для безопасности жителей, "чтобы не было ошибочных вызовов оперативных служб по предыдущим адресам".

На заседании комитета также было поддержано переименование улицы Пушкина в улицу латвийского лингвиста Карлиса Миленбахса, улицы Тургенева - в улицу латвийского художника Вильгельма Пурвитиса, улицы Лермонтова - в улицу латвийского поэта Вилиса Плудониса, а улицу Гоголя решено назвать в честь латвийской журналистки, издателя и общественного деятеля Эмилии Беньямин.