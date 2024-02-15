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Видео ⟩ В юрмальском санатории защитницу Мариуполя обвинили в разжигании ненависти

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В юрмальском санатории защитницу Мариуполя обвинили в разжигании ненависти
В юрмальском санатории защитницу Мариуполя обвинили в разжигании ненависти Фото: Ekrānuzņēmums no video

Государственное агентство социальной интеграции (SIVA) категорически отрицает обвинения в том, что его сотрудники враждебно относятся к военнослужащим украинской армии. Агентство проверило сообщения о том, что защитницу Мариуполя Марию из полка "Азов" обвинили в разжигании ненависти, поскольку она посещала разные места и рассказывала о том, что пережила, будучи пленницей в России, передает программа Panorāma.

"Я хочу расслабиться и не видеть людей. Иногда мне трудно даже думать, когда ко мне обращаются. Я не знаю, как это объяснить", - говорит Мария в интервью программе. Она защищала Мариуполь и провела год в российском плену.

В Латвии она восстанавливается после пережитого. Государственное агентство социальной интеграции (SIVA) уже реабилитировало 70 украинских солдат, в том числе 10 бывших военнопленных. Мария - одна из них.

Однако на многие занятия женщина не ходила; она честно признается, что после бессонницы ей хочется поспать по утрам вместо того, чтобы пойти в бассейн или спортзал.

Она поссорилась с социальным работником, пытаясь продлить свое пребывание.

"Был поднят вопрос о моей дальнейшей реабилитации, и мне дали понять, что если я буду сидеть тихо, молчать, не давать интервью, не трогать русских детей, не ходить в школы... Мне сказали, что я - оружие в руках плохих людей, которые мной манипулируют. Что я разжигаю межнациональную ненависть своим присутствием в Латвии и особенно в школах. Но я отвечала, что

я рассказываю только то, что испытала. Что со мной делали в плену. А детям в школе я вообще рассказывала легкую версию, без тяжелых подробностей".

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Директор SIVA Илона Юршевска скаазал программе, что это недоразумение. Она уже провела внутреннюю проверку. Социальный работник дал свои объяснения. По словам Илоны Юршевской, у них не работают нелояльные Украине люди.

"Некоторое время назад уже произошли изменения в составе персонала именно из-за этого вопроса. Поэтому я могу однозначно сказать, что на данный момент этот вопрос для нас решен", - подчеркнула директор.

Сейчас работники помогают украинским солдатам и военнопленным даже больше, чем того требует трудовой договор, например, отвозят их в банк на личном автомобиле или покупают предоплаченную карту для телефона.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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