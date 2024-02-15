Видео ⟩ В юрмальском санатории защитницу Мариуполя обвинили в разжигании ненависти

"Я хочу расслабиться и не видеть людей. Иногда мне трудно даже думать, когда ко мне обращаются. Я не знаю, как это объяснить", - говорит Мария в интервью программе. Она защищала Мариуполь и провела год в российском плену.

В Латвии она восстанавливается после пережитого. Государственное агентство социальной интеграции (SIVA) уже реабилитировало 70 украинских солдат, в том числе 10 бывших военнопленных. Мария - одна из них.

Однако на многие занятия женщина не ходила; она честно признается, что после бессонницы ей хочется поспать по утрам вместо того, чтобы пойти в бассейн или спортзал.

Она поссорилась с социальным работником, пытаясь продлить свое пребывание.