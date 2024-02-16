Олег Филь поделился свадебными планами

Пара вместе уже шесть лет, но официально свои отношения они так и не оформили.

На вопрос, планируют ли они пожениться, Филь ответил: "Мы говорили об этом в самом начале, и я сказал: "Кристине, я не готов официально вступить в новый брак, пока не закончу то, что меня беспокоит и раздражает, но это зависит от судебной системы, а не от меня".

Речь идет о споре с бывшей женой Сантой Бернал.

"Каждый год я думаю, что скоро наступит момент, когда суд примет решение. Но эти вопросы все еще не решены. Кристине это знает, понимает и чувствует. Конечно, как только все дела будут завершены, это будет романтично и красиво - можете мне поверить!"

"У меня есть чувства, в которых я уверен, и я не боюсь", - говорит Филь о будущих обязательствах.

Как уже сообщалось, 14 февраля 2023 года Рижский окружной суд полностью удовлетворил иск бывшего совладельца ABLV Banka Олега Филя к его бывшей жене, сомелье Санте Бернал, решив взыскать с нее 1,9 млн евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные им во время семейной жизни.





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