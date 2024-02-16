VDD уже больше года расследует уголовный процесс о высказываниях Гревцовой

В службе LETA не прокомментировали, может ли дело быть передано в прокуратуру для уголовного преследования и когда.

В конце января 2023 года VDD завершила проверку в связи с публичными заявлениями тогдашнего представителя партии "Стабильности!" Гревцовой во время посещения Музея оккупации Латвии, приняв решение о возбуждении уголовного дела за возможное грубое принижение оккупации Латвии СССР и нацистской Германией.

В аккаунте TikTok Гревцовой было опубликовано, а затем удалено видеообращение на русском языке, в котором политик рассказала, что пришла в "так называемый Музей оккупации". Гревцова заявила на видео, что в музее "не совпадают факты" и что гид рассказывает "параллельную, вымышленную историю".

"Что это за музей и почему именно, для каких целей он создан? (...) Мы посмотрели все экспонаты и поняли - эй, как нас дурят, как нас дурят", - сказала Гревцова на видео, а также назвала увиденное в музее "настоящей пропагандой".