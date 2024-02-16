VDD уже больше года расследует уголовный процесс о высказываниях Гревцовой

Служба государственной безопасности (VDD) уже больше года расследует уголовное дело о публичных заявлениях бывшего депутата Сейма Глории Гревцовой ("Объединение "Младолатыши") о развязанной Россией войне в Украине и оккупации Латвии.
В службе LETA не прокомментировали, может ли дело быть передано в прокуратуру для уголовного преследования и когда.
В конце января 2023 года VDD завершила проверку в связи с публичными заявлениями тогдашнего представителя партии "Стабильности!" Гревцовой во время посещения Музея оккупации Латвии, приняв решение о возбуждении уголовного дела за возможное грубое принижение оккупации Латвии СССР и нацистской Германией.
В аккаунте TikTok Гревцовой было опубликовано, а затем удалено видеообращение на русском языке, в котором политик рассказала, что пришла в "так называемый Музей оккупации". Гревцова заявила на видео, что в музее "не совпадают факты" и что гид рассказывает "параллельную, вымышленную историю".
"Что это за музей и почему именно, для каких целей он создан? (...) Мы посмотрели все экспонаты и поняли - эй, как нас дурят, как нас дурят", - сказала Гревцова на видео, а также назвала увиденное в музее "настоящей пропагандой".
Кроме того, в одном из своих видеороликов в TikTok Гревцова заявила, что в Украине идет гражданская война, гражданская война по всем нормам и канонам, когда украинский народ воюет против украинской армии.
"Это все, что я знаю. Так что не спекулируйте здесь и не говорите мне, что Россия на кого-то нападает. Я знаю, что происходит, я вижу, как украинцы воюют против собственного народа, и по всем меркам это гражданская война", - заявила Гревцова.
Это видео было опубликовано перед роликом о посещении Латвийского музея оккупации.
Напомним, Верховный суд 15 февраля отказал в возбуждении кассационного производства по уголовному делу, в котором депутат 14-го Сейма Глория Гревцова обвинялась в предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии (CVK). Таким образом, вступил в силу приговор Рижского городского суда, по которому Гревцова была признана виновной и наказана 160 часами общественных работ, а также лишилась мандата депутата Сейма.
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