Гревцова утратила мандат депутата Сейма

Согласно статье 18 Регламента Сейма депутат, осужденный за уголовное преступление, считается исключенным из состава Сейма со дня вступления приговора в силу,

в результате чего Гревцова теряет мандат депутата 14-го Сейма.

Депутата Гревцову признали виновной по статье 272 Уголовного закона за заведомое предоставление ложных сведений в CVK.

В ходе досудебного расследования установлено, что Гревцова, будучи кандидатом на выборах в 14-й Сейм, предоставила в CVK сведения о себе, в том числе ложные сведения в разделах "Место работы и занимаемые должности" и "Образование".

Она своей подписью подтвердила достоверность сведений, содержащихся в подготовленных документах, и 13 июля передала подписанные документы лицу, представившему их в CVK.

Уже сообщалось, что Гревцова получила более широкое признание благодаря активности в социальной сети TikTok.

На выборах в Сейм 14-го созыва партия "Стабильности!", от которой баллотировалась Гревцова, получила 11 мандатов. Позже она вышла из нее и вступила в партию "Объединение "Младолатыши".

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