Гревцова утратила мандат депутата Сейма

Верховный суд сегодня, 15 февраля, отказал в возбуждении кассационного производства по уголовному делу, в котором депутат 14-го Сейма Глория Гревцова обвинялась в предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии (CVK). Таким образом, вступил в силу приговор Рижского городского суда, по которому Гревцова была признана виновной и наказана 160 часами общественных работ, а также лишилась мандата депутата Сейма.
Согласно статье 18 Регламента Сейма депутат, осужденный за уголовное преступление, считается исключенным из состава Сейма со дня вступления приговора в силу,
в результате чего Гревцова теряет мандат депутата 14-го Сейма.
Депутата Гревцову признали виновной по статье 272 Уголовного закона за заведомое предоставление ложных сведений в CVK.
В ходе досудебного расследования установлено, что Гревцова, будучи кандидатом на выборах в 14-й Сейм, предоставила в CVK сведения о себе, в том числе ложные сведения в разделах "Место работы и занимаемые должности" и "Образование".
Она своей подписью подтвердила достоверность сведений, содержащихся в подготовленных документах, и 13 июля передала подписанные документы лицу, представившему их в CVK.
Уже сообщалось, что Гревцова получила более широкое признание благодаря активности в социальной сети TikTok.
На выборах в Сейм 14-го созыва партия "Стабильности!", от которой баллотировалась Гревцова, получила 11 мандатов. Позже она вышла из нее и вступила в партию "Объединение "Младолатыши".
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