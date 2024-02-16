"Очевидно, его убил Путин". Мировые политики реагируют на сообщения о смерти Навального

Сегодня, 16 февраля, российские власти сообщили о смерти политика Алексея Навального. Политические деятели, журналисты и общественные деятели отреагировали на сообщение о смерти политика.
Видео: Алексей Навальный на заседании Ковровского суда по видеосвязи из Харпа, 15.02.2024. Бодр, здоров и весел
Президент Латвии Эдгар Ринкевич первым из мировых лидеров прокомментировал информацию о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме в России.
"Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем", - пишет Ринкевич в соцсети X. "Это факт, и каждый должен знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям".
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть Навального:
"Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, только бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты вокруг смерти Алексея Навального должны быть установлены, а "Россия должна ответить на серьезные вопросы", пишет "Медуза".
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС считает российский режим несущим исключительную ответственность за трагическую смерть Навального.
"Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Во имя своих идеалов он пожертвовал собой. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье и тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях. Бойцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается", - сказал он.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц: "Еще нет окончательного подтверждения, но мы исходим из того, что с большой вероятностью Навальный умер в российской тюрьме. Это нас очень подавляет. Я встречался с ним в Берлине, когда он лечился в Германии от последствий отравления, говорил с ним о мужестве, которого требовало его решение вернуться в Россию. Сейчас он заплатил за это своей жизнью. Мы очень хорошо знаем, что это за режим. Тот, кто критикует, кто выступает за демократию, должен бояться за свою жизнь и свою безопасность. Поэтому мы потрясены. Наши мысли с его женой, его детьми, его друзьями, с его последователями. Это просто ужасно. И это знак, как Россия изменилась. К сожалению, этот процесс начался очень давно, она давно отошла от демократии, это давно не демократия".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак о смерти Навального:
"Это ужасная новость. Будучи самым яростным защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли - с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия".
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Алексей Навальный поплатился жизнью за сопротивление системе угнетения, созданной при президенте Владимире Путине. "Алексей Навальный заплатил своей жизнью за сопротивление системе угнетения, - написал Сежурне в соцсети X. - Его смерть в исправительной колонии напоминает нам о реальности режима Владимира Путина". Глава французского МИД также выразил соболезнования семье Навального и российскому народу.
Госсекретарь США Энтони Блинкен: "Если эти сообщения достоверны, мы соболезнуем жене и семье Навального. Смерть в тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека подчеркивают слабость и гниль в сердце системы, которую построил Путин. Россия несет за это ответственность. Мы будем обсуждать это с другими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой".
Джейк Салливан, советник Белого дома по нацбезопасности: "Если это подтвердится, это ужасная трагедия. Учитывая долгую и грязную историю правительства РФ, когда оно причиняло вред своим противникам, это поднимает реальные и очевидные вопросы о том, что именно произошло".
Михаил Ходорковский: "Если это правда, то вне зависимости от формальной причины ответственность за преждевременную смерть несет лично Владимир Путин, сначала санкционировавший отравление Алексея, а затем посадивший его в тюрьму".
Екатерина Шульман: "От себя вот что могу сказать: в прошлый вторник я слышала аудиозапись его голоса, сделанную во время судебного заседания, которое было за день до этого, в понедельник. Это был голос здорового, энергичного, не истощенного человека. Когда у человека сорваны связки, воспаление легких, сердце не тянет или он голоден, это слышно по голосу - поверьте преподавателю. Неделю назад он был здоров и полон сил. Никаких версий, кроме убийства, у нас не остается".
Светлана Тихановская: "Эта трагедия - очередное доказательство, что человеческая жизнь для диктаторов ничего не значит. Режим Путина, как и режим Лукашенко, в стремлении сохранить власть избавляется от оппонентов любыми способами. (...) Я требую от международного сообщества действий, чтобы защитить моего мужа и других политических заключенных, которые находятся в страшной опасности".
Нобелевский лауреат, журналист Дмитрий Муратов: "Это страшная новость. Уверен, что тромб (если это был он) - прямое следствие 27-го по счету срока в ШИЗО. Что такое ШИЗО - это неподвижность, малокалорийная еда, нехватка воздуха, постоянный холод. Алексея Навального три года подвергали мукам и пыткам. Как сказал мне врач Навального, тело такого выдержать не может. К сроку Алексея Навального добавили убийство". Муратов также отметил, что по закону у всех сотрудников медслужбы в колонии обязательно должны быть видеорегистраторы. "Мы будем требовать предоставления записей: когда приехали медики, как оказывалась помощь, были ли использованы все возможности для спасения", - сказал журналист.
Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос: "Нет никаких сомнений в том, что Россия, пытавшаяся отравить его, незаконно заключившая его в тюрьму и систематически подвергавшая ужасному и бесчеловечному обращению, несет ответственность за его смерть. Это добавляется ко всем преступлениям, которые уже совершил российский режим. Смерть Навального - огромная потеря для народа РФ. Как смелый и решительный защитник своих прав он показал, что сила правды может бросить вызов даже самым могущественным и деспотичным диктатурам. Он был лучом надежды для тех, кто борется за свободу в России".
Уже сообщалось, что 16 февраля в российских СМИ появились новости о смерти политика Алексея Навального в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Пока у соратников Алексея Навального нет подтверждений того, что политик умер.
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