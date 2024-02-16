Политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило местное управление российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), пишет "Медуза".
"В исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание", - говорится в сообщении ФСИН.
В заявлении отмечается, что медицинские работники учреждения незамедлительно прибыли, "был вызван экипаж скорой медицинской помощи".
"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении ФСИН, пишет Русская служба BBC (цитаты по контролируемому Кремлем "Интерфаксу").
Как сообщает источник российского пропагандистского медиа RT, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.
Пресс-секретарь обвиняемого в военных преступлениях президента РФ Путина Дмитрий Песков уже прокомментировал сообщение о смерти политика Алексея Навального в колонии. Он заявил, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Навального. Никаких дополнительных поручений по этому поводу не требуется. Путину доложили о смерти Навального, сказал Песков, пишет "Медуза" со ссылкой на пропагандистский ТАСС.
По его словам, у него нет данных о причинах смерти Навального, "должны медики выяснить".
У соратников Алексея Навального нет подтверждений того, что политик умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
По сообщениям Telegram-канала SotaVision, Навальный вчера выходил на связь с Ковровским судом по видео. Адвокат Навального Леонид Соловьев также сказал, что последний раз Навального видели в среду, 14 февраля, тогда "все было нормально", пишет Русская служба BBC.
"По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся", - сказал адвокат.
Видео: Алексея Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из Харпа, 15.02.2024. Бодр, здоров и весел
Напомним, 14 февраля Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).
Алексею Навальному было 47 лет.
Комментарии
Латвийские и мировые политики, журналисты и активисты высказались о новостях о смерти политика.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал в соцсети Х информацию о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме в России.
"Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем, - пишет Ринкевич. - Это факт, и каждый должен знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям".
Тромб?
Лечивший Навального после отравления "Новичком" медик Александр Полупан заявил, что диагноз об оторвавшемся тромбе невозможно поставить без вскрытия.
Бывшая сотрудница ФСИН РФ Анна Каретникова заявила, что оторвавшийся тромб в тюрьмах - диагноз, которым "можно объяснить все". "ТЭЛА, тромбоэмболия легочной артерии - это название заболевания, которое, по крайней мере, тюремными медиками употребляется как бы в таком... переносном немного, расширенном смысле. Как-то вот так: "почему больной умер?" - "да забудь, все равно ТЭЛу напишут, кто разбираться будет..."" - написала Каретникова, которая объяснила, что тромбоэмболия легочной артерии - сложнодоказуемный диагноз, который этим и удобен тюремным врачам.
"Загибался больной от почек или печени? Кто сказал, что медицинскую помощь не оказывали? Брось, оказывали. Тромб, внезапная смерть. Ни от чего не загибался? Вчера здоровый был? Ну, подождем, конечно, но ты же понимаешь, что ТЭЛа с большой долей вероятности снова будет... А после этих слов доктор может посмотреть куда-то в сторону, или развести руками, или тяжело вздохнуть", - написала она.
Навального задержали в январе 2021 года, когда он возвращался из Германии, где проходил лечение после попытки отравления, организованной агентами ФСБ России.
В феврале того же года Навальный был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы якобы за нарушение условий условного срока, к которому он был приговорен в 2014 году во время лечения в Германии.
В марте следующего года его приговорили еще к девяти годам лишения свободы за "мошенничество" и "неуважение к суду", а в августе 2023 года - к 19 годам лишения свободы за "экстремизм".
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