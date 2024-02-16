"Загибался больной от почек или печени? Кто сказал, что медицинскую помощь не оказывали? Брось, оказывали. Тромб, внезапная смерть. Ни от чего не загибался? Вчера здоровый был? Ну, подождем, конечно, но ты же понимаешь, что ТЭЛа с большой долей вероятности снова будет... А после этих слов доктор может посмотреть куда-то в сторону, или развести руками, или тяжело вздохнуть", - написала она.

Навального задержали в январе 2021 года, когда он возвращался из Германии, где проходил лечение после попытки отравления, организованной агентами ФСБ России.

В феврале того же года Навальный был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы якобы за нарушение условий условного срока, к которому он был приговорен в 2014 году во время лечения в Германии.

В марте следующего года его приговорили еще к девяти годам лишения свободы за "мошенничество" и "неуважение к суду", а в августе 2023 года - к 19 годам лишения свободы за "экстремизм".