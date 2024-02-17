Утром 28 июля 2022 года Кристине отправилась на работу из своего дома в Иманте в Риге. Неожиданно агрессивная соседка начала толкать женщину и называть ее нацисткой за то, что она отказывалась говорить по-русски. Тогда Госполиция возбудила уголовное дело за хулиганство и публично заявила, что подобное нападение и угрозы по национальному признаку категорически неприемлемы, поэтому правоохранители будут действовать в рамках закона и оценивать произошедшее строго. Однако сейчас в полиции заявили, что уголовное дело по данному инциденту закрыто. Как же так?

Кристине рассказывает: "Опаздывая на работу, я поехала в участок. Когда я впервые пришла туда, у меня не было ощущения, что кто-то заинтересован в том, чтобы помочь мне. Я не знала, что людям запрещено самим писать о том, что произошло.

Мне тогда было 30 лет, и я была этим удивлена. Мне пришлось бороться из-за того, что женщина назвала меня нацисткой, а напротив сидел равнодушный человек. Даже глазом не моргнул. Когда я рассказала, что женщина угрожала меня убить, полицейскому, казалось, по-прежнему было все равно".