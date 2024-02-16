Михаил Ходорковский призвал россиян проголосовать за Навального на выборах президента РФ

"Я призываю всех в полдень 17 марта прийти на избирательные участки и вписать имя Алексея Навального в бюллетень для голосования. Если вы не знали или сомневались, как действовать в этот день, то вот вам ответ", - написал он в своем Telegram-канале.

Навальный поддерживал идею акции российской оппозиции "Полдень против Путина", когда всем противникам российского диктатора предлагается в день его перевыборов 17 марта прийти на свои избирательные участки в 12:00.

"Это будет общероссийская акция протеста против Путина, которая проходит рядом с вашим домом. Она доступна всем и везде. В ней смогут принять участие миллионы. А свидетелями ее станут десятки миллионов. Автор этой идеи - Максим Резник, бывший депутат заксобрания Петербурга и мой давнишний товарищ", - в частности, было сказано в публикации лидера российской оппозиции.

Хронология сообщений о смерти Алексея Навального в колонии "Полярный волк": 12:17 - официальное время смерти Навального по версии ФСИН. 14:19 - УФСИН по ЯНАО выкладывает новость об этом на официальный сайт. 14:20 - через три минуты после смерти "молнии" на ленты информагентств выпускают государственные агентства РИА Новости и ИТАР-ТАСС. 14:23 - через шесть минут после смерти Навального 112 сообщает о вероятной ее причине - оторвавшийся тромб. 14:25 - через 8 минут после смерти Навального РИА сообщает, что комиссия ФСИН направлена в Салехард. 14:30 - через 13 минут Дмитрий Песков комментирует смерть Навального.

Депутатов Госдумы РФ при этом попросили не комментировать смерть Навального. Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на аппарат "Единой России". В сообщении, которое направили парламентариям, говорится, что им стоит "держаться строго в русле трактовок ФСИН", "а лучше вообще воздержаться от комментариев". Сообщение отправили депутатам не позднее чем в 14:37 - примерно через два часа после первого сообщения УФСИН.

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