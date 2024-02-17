Липину интересно ⟩ Причина смерти: Путин, Владимир Владимирович

Поэт Дмитрий Быков периодически сравнивал Навального с Гарри Поттером (Волан-де-Мортом, понятное дело, был Путин). И, мол, ему нужен только Снейп - перебежчик из стана врага.

Что ж. Теперь есть все основания не согласиться с мэтром. Путин - конечно, все еще Волан-де-Морт. А вот Навальный - не Гарри Поттер. А в лучшем случае Седрик Диггори.

Седрик Диггори - для тех, кто не читал - был храбрым учеником Хогвартса. И на момент своей смерти он был сильнее, умнее и талантливее Гарри Поттера. И смерть Седрика Диггори стала первым шагом к тому, чтобы Гарри понял - все серьезно. Война началась.

В реальной жизни все сложнее. Полномасштабная война идет уже почти два года. И все эти два года практически вся оппозиционная деятельность идет за пределами России. Да и состоит эта оппозиционная деятельность из ссор между собой (привет Максиму Кацу и ФБК без Навального) или организации каких-то странных конференций (привет Гарри Каспарову и Михаилу Ходорковскому - почитайте этот и этот репортажи "Медузы", вы поймете мое раздражение).

Ну и нельзя не упомянуть Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, которые сидят в тюрьме в России и за которых сейчас страшно особенно.

Станет ли смерть Навального тем толчком, который все-таки заставит оппозицию забыть внутренние склоки и сплотиться вместе - хотя бы до конца режима Путина? Не знаю.

20 февраля 2014 года была начата оккупация Крыма.

27 февраля 2015 года был убит политик Борис Немцов.

22 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение на территорию Украины.

16 февраля 2024 года был убит политик Алексей Навальный.

Путин, Владимир Владимирович, находится во главе Российской Федерации с 31 декабря 1999 года.

***

Помните Навального. Если настанет время делать выбор между легким и правильным, вспомните, что случилось с честным, добрым, смелым мужчиной только потому, что он встал на пути Путина, Владимира Владимировича. Помните Алексея Навального...

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!