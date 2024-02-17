На акциях памяти Навального в РФ задержано более 100 человек

В России в пятницу, 17 февраля, не менее 102 человек были задержаны на спонтанных акция памяти Алексея Навального, о смерти которого ранее в тот же день сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Как сообщает правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо", больше всего задержанных было в Санкт-Петербурге (не менее 56 человек), где полиция разогнала людей, собравшихся у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной.

В Нижнем Новгороде, по данным правозащитников, задержано не менее 15 человек, в Москве - 11, акции памяти Навального и задержания также проходили в Таганроге, Брянске, Краснодаре, Твери, Белгороде, Ростове-на-Дону и Мурманске. "ОВД-Инфо" обновляет данные по числу задержанных.

В Москве люди стали собираться и возлагать цветы в память Навального у Соловецкого камня - памятника жертвам политических репрессий - с 17 часов, при этом на протяжении нескольких часов полиция им особо не препятствовала, хотя и проводила периодические задержания. Однако поздно вечером в Сети стали появляться видео, на которых было видно, как стихийный мемориал Навальному уничтожается.

Смерть Алексея Навального