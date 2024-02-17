Фото, Видео ⟩ Сотни людей пришли попрощаться с легендарным музыкантом Юрисом Кулаковым

"У меня на телефоне сотни сообщений от вас - извините, я не смогла прочитать их все, не говоря уже о том, чтобы ответить. Но я хочу, чтобы вы знали, что ваша поддержка - это то, что помогает мне пережить эти тяжелые дни, идти вперед и делать что должна, чтобы мы все могли достойно проводить Юриса в его последний путь на бренной земле так, как ему хотелось бы - с музыкой, конечно, а как же иначе?