Фото, Видео ⟩ Сотни людей пришли попрощаться с легендарным музыкантом Юрисом Кулаковым

В субботу, 17 февраля, в церкви св. Марии Магдалины в Старой Риге несколько сотен человек пришли, чтобы простились с композитором и основателем легендарной группы Pērkons Юрисом Кулаковым.
Юрис Кулаков скончался 12 февраля в возрасте 65 лет.
Родственники музыканта запустили инициативу в социальной сети Facebook, предлагая людям поделиться своими воспоминаниями о композиторе.
Галерея: Похороны музыканта Юриса Кулакова
Галерея: Выступления музыканта Юриса Кулакова
Вдова легендарного музыканта Юриса Кулакова Лаура поблагодарила всех за поддержку в эти скорбные дни и пригласила на прощание с ним.
"У меня на телефоне сотни сообщений от вас - извините, я не смогла прочитать их все, не говоря уже о том, чтобы ответить. Но я хочу, чтобы вы знали, что ваша поддержка - это то, что помогает мне пережить эти тяжелые дни, идти вперед и делать что должна, чтобы мы все могли достойно проводить Юриса в его последний путь на бренной земле так, как ему хотелось бы - с музыкой, конечно, а как же иначе?
Мы, близкие Юриса и Pērkons, ждем вас в субботу, 17 февраля, с 9:00 утра в излюбленной Юрисом церкви св. Марии Магдалины в Старой Риге", - сообщила Лаура.
Она попросила принести на прощание "опьяняющие ароматные и сверкающие белые лилии и розы - их он любил больше всего".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!