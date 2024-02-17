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Латвия поддерживает интеграцию Молдовы в Евросоюз

rus.tvnet.lv/LETA
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Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза Фото: Shutterstock

В субботу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш встретился с новым заместителем премьер-министра Молдовы - министром иностранных дел Михаилом Попшоем, подтвердив поддержку Латвией интеграции Молдовы в Европейский союз.

Кариньш поздравил коллегу со вступлением в новую должность и подтвердил, что Латвия поддерживает интеграцию Молдовы в Евросоюз, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

Кариньш высоко оценил противостояние Молдовы создаваемой Россией гибридной угрозе и позитивно оценил поддержку, оказываемую Молдовой Украине.

Министры иностранных дел обсудили заинтересованность двух стран в развитии сотрудничества и дальнейшие шаги Молдовы на пути к вступлению в ЕС. Кариньш пригласил молдавского коллегу посетить Латвию.

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