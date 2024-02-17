Кариньш поздравил коллегу со вступлением в новую должность и подтвердил, что Латвия поддерживает интеграцию Молдовы в Евросоюз, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

Кариньш высоко оценил противостояние Молдовы создаваемой Россией гибридной угрозе и позитивно оценил поддержку, оказываемую Молдовой Украине.

Министры иностранных дел обсудили заинтересованность двух стран в развитии сотрудничества и дальнейшие шаги Молдовы на пути к вступлению в ЕС. Кариньш пригласил молдавского коллегу посетить Латвию.

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