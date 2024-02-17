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Фото и видео ⟩ В ряде городов России задерживают участников мероприятий в память о Навальном (1)

rus.tvnet.lv
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Акция в честь Алексея Навального.
Акция в честь Алексея Навального. Фото: Reuters/ScanPix

В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России в субботу проходят мероприятия в память об убитом 16 февраля в тюрьме лидера оппозиции Алексея Навального, и полиция уже задержала несколько десятков участников мероприятий и людей, приезжающих возложить цветы к памятникам жертвам репрессий.

В Москве полиция задерживает людей, приезжающих возложить цветы к памятнику "Стена скорби" в память о Навальном. Видео акции опубликовали издания Sota и RusNews.

Sota сообщает, что полиция задержала за десять минут 15 человек, а затем на площади остались полицейские и журналисты.

Несколько человек были задержаны полицией во время акции в Санкт-Петербурге. Задержания прошли после панихиды у Соловецкого камня.

Полиция оттеснила людей с площади, по меньшей мере семь человек были задержаны. Среди задержанных - священник апостольской православной церкви Григорий Михнов-Войтенко, пытавшийся провести панихиду.

Задержания прошли также на мероприятиях в память Навального в Новосибирске, Самаре, Томске, Екатеринбурге, Челябинске и Улан-Удэ.

По данным издания "ОВД-Инфо", до 13:30 по московскому времени (12:30 по латвийскому времени) на акциях памяти Навального в 17 городах России были задержаны 172 человека, из этого числа 101 был задержан в первый день памятных мероприятий.

Навальный был убит в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.

Алексею Навальному было 47 лет.

Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал предполагаемой причиной смерти Навального оторвавшийся тромб.

Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.

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