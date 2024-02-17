В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России в субботу проходят мероприятия в память об убитом 16 февраля в тюрьме лидера оппозиции Алексея Навального, и полиция уже задержала несколько десятков участников мероприятий и людей, приезжающих возложить цветы к памятникам жертвам репрессий.
В Москве полиция задерживает людей, приезжающих возложить цветы к памятнику "Стена скорби" в память о Навальном. Видео акции опубликовали издания Sota и RusNews.
Sota сообщает, что полиция задержала за десять минут 15 человек, а затем на площади остались полицейские и журналисты.
Несколько человек были задержаны полицией во время акции в Санкт-Петербурге. Задержания прошли после панихиды у Соловецкого камня.
Полиция оттеснила людей с площади, по меньшей мере семь человек были задержаны. Среди задержанных - священник апостольской православной церкви Григорий Михнов-Войтенко, пытавшийся провести панихиду.
Задержания прошли также на мероприятиях в память Навального в Новосибирске, Самаре, Томске, Екатеринбурге, Челябинске и Улан-Удэ.
По данным издания "ОВД-Инфо", до 13:30 по московскому времени (12:30 по латвийскому времени) на акциях памяти Навального в 17 городах России были задержаны 172 человека, из этого числа 101 был задержан в первый день памятных мероприятий.
У российского консульства в Алматы задержали девушку за листовки с пожеланием смерти Путинуhttps://t.co/A9gdEaLeAV— Медиазона. Центральная Азия (@mediazona_ca) February 17, 2024
Видео: kazleft / Instagram pic.twitter.com/fvTpo5wXqs
Russia: In the dark of night Putin's regime enforcers in plainclothes under protection of the police desecrated a memorial dedicated to the murdered Alexei Navalny in Moscow. pic.twitter.com/ORJCvGYTvb— Igor Sushko (@igorsushko) February 17, 2024
Навальный был убит в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал предполагаемой причиной смерти Навального оторвавшийся тромб.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
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