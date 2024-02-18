Видео ⟩ Украинская армия экономит каждый снаряд из-за нехватки боеприпасов

Оператор Латвийского телевидения (LTV) Ингус Граудиньш и корреспондент Гинтс Амолиньш несколько дней назад встретились с украинскими солдатами в под Авдеевкой.

Во время тяжелых боев под Авдеевкой Украина должна использовать все возможные ресурсы. Однако из-за отсутствия пуль и снарядов огнестрельное оружие зачастую невозможно использовать.

В узком блиндаже живет отряд из пяти солдат. Один из солдат, Юрий, в первый год российского вторжения сражался в Херсонской области.

Он рассказал, что разница не только в том, что почва на Донбассе зимой очень тяжелая, липкая и грязная, а в Херсоне она песчаная. Существенно изменилось и обеспечение боеприпасами.

"Тогда мы могли выпускать около 100 снарядов в день. Сейчас гораздо меньше", - сказал Юрий. Они ждут победы, но понимают, что впереди еще трудные сражения.

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