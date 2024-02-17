Видео ⟩ Украинские войска покинули Авдеевку

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах", - сказано в заявлении Сырского.

Он отметил, что защитники Украины выполнили свой солдатский долг, сделали все возможное, чтобы уничтожить лучшие части российской армии, а также нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

"Мы принимаем меры, чтобы стабилизировать ситуацию и удержать свои позиции. Жизни солдат - высшая ценность. Мы все равно вернем Авдеевку. Слава Украине", - сказал он.

🎥 Soldiers of Ukrainian 3rd Assault Brigade in the basement of Avdiivka's coke plant. #Avdiivka #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/gUcjAZWMFb — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) February 16, 2024

Россия направляет все силы своей армии на Авдеевку, и там гораздо сложнее, чем было в Бахмуте, рассказал пресс-офицер 3-й отдельной ударной бригады украинской армии Александр Бородин.

"Если сравнивать, например, с Бахмутом, с "Вагнерами", против которых мы выступали, то здесь гораздо сложнее", - пояснил он.

"Потому что русские стягивают сюда все силы своей армии. Это не только крупные пехотные подразделения, но и бронетехника, FPV-дроны, управляемые авиабомбы, фосфор, разные виды газов - не так уж и много, но случаи были. Не смертельно, но выбивает человека", - пояснил Бородин.

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