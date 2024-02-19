"Сложно не означает безнадежно". Что услышала Украина на Мюнхенской конференции и что это говорит об изменении отношения к российско-украинской войне

Дмитрий Кулеба Фото: EPA-EFE/REX/Shutterstock

Панель с его участием называлась значительно менее амбициозно — «Украина в мире», — а общее настроение выступавших было скорее тревожным.

Если в прошлом году Украина была центром практически всех дискуссий Мюнхена, то сейчас было видно, что война, развязанная Россией, это, конечно, большая проблема, но не единственная.

В день открытия Мюнхенской конференции стало известно о гибели Алексея Навального. Представителей официальной Москвы на конференцию не пригласили, но это известие само по себе стало красноречивым высказыванием Кремля на тему места России в современном мире.

Юлия Навальная на трибуне Фото: Reuters

Большой темой Мюнхена, разумеется, была ситуация на Ближнем Востоке. Фоновой темой обсуждений была перспектива прихода к власти в США Дональда Трампа: в свете его последних высказываний на тему международной безопасности вероятная смена хозяина Белого дома беспокоит многих в Европе, невероятно медленно запускающей свои оборонные мощности.

Возвращаясь к Украине, скорость — это главное, о чем говорили киевские гости Мюнхена и их западные партнеры. Вместо дипломатичной мантры «as long as it takes» («помогать Украине столько, сколько потребуется»), на все лады повторявшейся в прошлом году, лейтмотивом этой конференции стали слова Владимира Зеленского о том, что недостаточно делать для поддержки Украины «что-то»: делать нужно все возможное, причем желательно прямо сейчас.

Реакцию западных политиков на эти слова было сложно назвать единодушной.