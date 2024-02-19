Видео ⟩ Донс выступил на сцене "Евровидения" в Литве

В этом году Латвия представит свою песню во втором полуфинале 9 мая. Наряду с Латвией в нем также примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария.

В этом году полуфиналы "Евровидения" пройдут 7 и 9 мая, а финал – 11 мая.

В прошлом году Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представляла группа Sudden Lights с песней Aijā. В национальном отборе эта песня заняла первое место по оценке как зрителей, так и жюри. К сожалению, Sudden Lights не смогли выйти в финал "Евровидения".

Это был шестой раз подряд, когда Латвия не вышла в финал. Стоит отметить, что Латвия была первой за чертой и от выхода в финал нас отделяло всего три очка.

Выступление Донса на 2:34:14:

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