Видео ⟩ Донс выступил на сцене "Евровидения" в Литве

Представитель Латвии на конкурсе песни "Евровидение-2024" музыкант Донс в минувшие выходные выступил на литовском национальном отборе. Смотрите видео!
Оформление сцены во время выступления было таким же как и в финале латвийского отбора, однако Донс сменил свой сценический костюм.
Его выступление вызвало бурные овации. Они стали еще громче после того, как Донс обратился к аудитории на литовском языке.
Как сообщалось, на международном конкурсе песни "Евровидение" в шведском Мальмё Латвию будет представлять Донс, победивший в конкурсе Supernova-2024, финал которого прошел на LTV.
Донc - опытный латвийский музыкант, выпустивший девять альбомов и неоднократно побеждавший в песенном опросе Latvijas Radio 2 Muzikālā banka, а также обладатель нескольких наград Mūzikas ierakstu gada balva. В 2021 году Донс начал сотрудничество с музыкальным издательством Universal Music Group. Музыкант известен такими синглами, как Pēdējā vēstule, Pāriet bailes и Salauzta sirds. Комментируя свою песню Hollow, музыкант выражается словами Иманта Зиедониса: "Ужасно много версий правды. Можно сбиться, если не имеешь своей".
Напомним, победитель конкурса Supernova определялся по сумме голосов зрителей и жюри. По соображениям безопасности состав конкурсного жюри будет раскрыт Латвийским телевидением в мае, когда завершится "Евровидение".
В этом году Латвия представит свою песню во втором полуфинале 9 мая. Наряду с Латвией в нем также примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария.
В этом году полуфиналы "Евровидения" пройдут 7 и 9 мая, а финал – 11 мая.
В прошлом году Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представляла группа Sudden Lights с песней Aijā. В национальном отборе эта песня заняла первое место по оценке как зрителей, так и жюри. К сожалению, Sudden Lights не смогли выйти в финал "Евровидения".
Это был шестой раз подряд, когда Латвия не вышла в финал. Стоит отметить, что Латвия была первой за чертой и от выхода в финал нас отделяло всего три очка.
Выступление Донса на 2:34:14:
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