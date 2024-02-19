В Кекаве в квартиру ворвались подростки в масках

Некоторые из подозреваемых ранее уже попадали в поле зрения полиции за административные правонарушения, а один из них - в связи с незаконным оборотом наркотических веществ.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части второй статьи 176 Уголовного закона - за грабеж, если он был совершен группой лиц по предварительному сговору. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой с испытательным сроком на срок до трех лет.

К подозреваемым была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Госполиция призывает как родителей, так и педагогов информировать детей о возможных последствиях совершения преступлений! А также напомнить, что взаимные конфликты следует решать мирным путем, путем переговоров или обращением к ответственным взрослым, а не насильственным путем.

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