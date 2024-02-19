В Кекаве в квартиру ворвались подростки в масках

На прошлой неделе Госполиция по подозрению в грабеже арестовала группу несовершеннолетних, которые проникли в квартиру 16-летнего юноши и отобрали у него деньги и мобильный телефон. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
15 февраля в полицию поступило заявление и начато расследование ограбления, произошедшего накануне в квартире в Кекаве.
По предварительной информации, 16-летний молодой человек, находившийся в тот момент дома со своей сестрой, открыл дверь квартиры, когда услышал звонок. В это время в квартиру ворвались трое неизвестных в масках и, угрожая расправой, отобрали у парня 90 евро и мобильный телефон. Сестре мальчика удалось сбежать из квартиры.
При проведении следственных действий и оперативных мероприятий 16 февраля полицейские по подозрению в преступлении задержали двух молодых людей 2006 года рождения и одного молодого человека 2007 года рождения. По имеющейся информации, все трое молодых людей проникли в квартиру, однако к преступлению был причастен еще один молодой человек 2007 года рождения, который в момент ограбления стоял на лестничной клетке и следил, не идет ли кто-нибудь. Этот молодой человек позже также был доставлен в полицию.
Полученная в ходе следствия информация показывает, что пострадавший молодой человек был знаком с подозреваемыми и между ними ранее уже был конфликт.
Некоторые из подозреваемых ранее уже попадали в поле зрения полиции за административные правонарушения, а один из них - в связи с незаконным оборотом наркотических веществ.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части второй статьи 176 Уголовного закона - за грабеж, если он был совершен группой лиц по предварительному сговору. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой с испытательным сроком на срок до трех лет.
К подозреваемым была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
Госполиция призывает как родителей, так и педагогов информировать детей о возможных последствиях совершения преступлений! А также напомнить, что взаимные конфликты следует решать мирным путем, путем переговоров или обращением к ответственным взрослым, а не насильственным путем.
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