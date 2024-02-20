Госканцелярия в рамках дисциплинарного дела оценит информацию о полетах Кариньша

Эти специальные рейсы вызвали широкий общественный резонанс. Изначально Госканцелярия сообщила, что эти полеты обошлись в 613 830 евро из государственного бюджета, а специальные рейсы на заседания Евросовета стоимостью 750 000 евро якобы были оплачены Европейским союзом.

Однако, как сообщила передача "Что происходит в Латвии?", на самом деле и эти рейсы оплачивались из государственного бюджета Латвии.

Государственная канцелярия опубликовала заявление, в котором признала, что приведенная ранее информация о трех рейсах была неверной.

Государственная канцелярия начала дисциплинарное дело, чтобы определить, было ли совершено дисциплинарное нарушение и какова ответственность конкретных должностных лиц, причастных к предполагаемому искажению стоимости специальных рейсов.

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