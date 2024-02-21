Женщина 4-й год не может вернуть деньги за несостоявшийся концерт Гагариной в Риге

Ещё в 2020 году Вика из Валмиеры решила порадовать маму и подарить ей билеты на концерт российской певицы Полины Гагариной в Риге. Однако радость от покупки билетов закончилась после того, как концерт трижды переносился вплоть до полной отмены. Деньги за несостоявшееся мероприятие до сих пор не возвращены, сообщает Bez Tabu.
Вику из Валмиеры и её маму из Екабпилса разделяют 150 километров, но их объединяет любовь к творчеству российской певицы Полины Гагариной, говорится в сюжете Bez Tabu.
В 2020 году выступления российских артистов в Латвии были обычным делом и не было ни малейшего подозрения, что что-то может пойти не так. Вика хотела порадовать маму и купила билеты на концерт Гагариной в "Арена Рига" стоимостью более 40 евро.
Однако Вика и её мама так и не побывали на выступлении певицы - сначала концерт дважды переносили из-за пандемии коронавируса, а в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину были введены санкции против российских артистов, в том числе и Гагариной, которая выступала на провластном митинге в "Лужниках". В итоге концерт в Риге вообще отменили.
Позже стало известно, что компания SIA MAK Entertainment, которая была организатором концерта, начала процесс ликвидации. Поскольку денег за билеты Вика не получила и от Biļešu Serviss, она заполнила анкету и отправила по почте требование кредитора ликвидатору компании.
Вскоре девушка заметила, что процесс ликвидации компании отменён и её деятельность активна. Вика обратилась в Центр защиты прав потребителей, где ей предложили написать заявление в Госполицию, однако там отказались возбуждать уголовное дело.
В Центре защиты прав потребителей рассказали, что в отношении SIA MAK Entertainment уже получено 116 жалоб и 40 обращений рассмотрено Комиссией по разрешению потребительских споров. В 29 случаях были приняты выгодные для потребителей решения, но ни одно из них не было выполнено.
Юрист Юрис Радзевич в сюжете Bez Tabu отметил, что в данном случае поведение SIA MAK Entertainment можно расценить как злой умысел. Поэтому должен быть поставлен вопрос о повторном привлечении к уголовной ответственности.
Однако, по словам журналистов, самостоятельно заниматься решением этого вопроса может быть невыгодно с точки зрения расходов, связанных с судебными издержками.
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