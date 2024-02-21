"Я просто хочу мира во всем мире": искусственный интеллект решил применить ядерное оружие

Ученые из разных стран предупреждают, что искусственный интеллект не прочь поиграть в войну.

Ученые попросили искусственный интеллект (ИИ) проанализировать существующие в мире международные конфликты и показать варианты их разрешения. Выяснилось, что "ради мира во всем мире" ИИ готов использовать ядерное оружие. Об эксперименте рассказывает Rus.Postimees.