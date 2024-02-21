Ученые попросили искусственный интеллект (ИИ) проанализировать существующие в мире международные конфликты и показать варианты их разрешения. Выяснилось, что "ради мира во всем мире" ИИ готов использовать ядерное оружие. Об эксперименте рассказывает Rus.Postimees.
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"Я просто хочу мира во всем мире": искусственный интеллект решил применить ядерное оружие
С большими языковыми моделями (LLM) поработали американские исследователи из Технологического университета Джорджии, Северо-Восточного университета и Гуверовского института. Они пытались понять, как именно искусственный разум моделирует течение международных конфликтов.