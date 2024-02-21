Две причины, почему добавлять лимон к картофелю при варке стоит того

Отварной картофель - популярный гарнир, приготовление которого не требует особых знаний. Хорошая новость: мы часто можем научиться различным трюкам, способным поднять на новый уровень даже самые обычные блюда, пишет Receptes.lv.
Чтобы вареный картофель был вкусным, первое правило в процессе варки - добавить в воду соль. Но это не все.
Шеф-повар Раймонд Зоммерс в программе Šefu gaidījāt? рассказал, почему при варке картофеля будет нелишним добавить дольку лимона. На то есть две причины:
- кислая среда помогает картофелю не перевариться;
- отварной овощ приобретет новые приятные вкусовые нюансы, которые сложно описать словами.
Больше и подробнее - в программе (на латышском языке):