На акции протестов фермеров в Польше вывесили плакат с призывом к Путину "навести порядок в Украине"

МИД Польши осудил подобные лозунги и отметил, что на это могла повлиять Россия.

"Мы считаем, что это попытка экстремальных и безответственных групп захватить сельскохозяйственное протестное движение, возможно, под влиянием российских агентов", - заявили в ведомстве.

Польские фермеры уже несколько недель блокируют въезд украинских грузовиков в свою страну в знак протеста против, по их мнению, недобросовестной конкуренции, вызванной импортом более дешевых продуктов из Украины. До этого границу около двух месяцев блокировали водители польских грузовиков.

Спор вокруг экспорта сельскохозяйственной продукции обострил отношения между Киевом и Варшавой, одной из самых надежных сторонниц Украины в ее войне с Россией.

Во время протестов во вторник на юге Польши фермеры вывесили на тракторе плакат с надписью "Путин, приведи в порядок Украину, Брюссель и наше правительство" и флаг Советского Союза.

Фотографии с плакатом широко распространились в социальных сетях, вызвав гневные комментарии у украинских пользователей.

Полиция забрала плакат и флаг. "Лицо, управлявшее транспортным средством, было опознано. Ведется уголовное расследование", - заявила представитель полиции. Она добавила, что полицейские начали расследование по факту пропаганды фашистского или тоталитарного режима и разжигания ненависти, максимальное наказание за это - три года тюрьмы.

Министр обороны Польши Томаш Семоняк осудил скандальный плакат, назвав его провокацией.

"Это позорные слова, абсолютно не соответствующие ни позиции государства, ни чувствам наших граждан", - заявил Семоняк польской радиостанции "Радио Зет".

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