Резекненская дума в срок не приняла сбалансированный бюджет, ее дееспособность будет оценена

Сегодняшняя повестка дня заседания думы была дополнена несколькими дополнительными вопросами, в том числе вопросом о бюджете самоуправления, всего за пару часов до начала заседания, назначенного на 15:00 часов.

Как сообщалось, нормативные акты определяют, что самоуправления должны принять бюджеты в течение двух месяцев после утверждения госбюджета, соответственно, бюджеты 2024 года самоуправления должны были принять до сегодняшнего вечера.

Не сумев принять сбалансированный бюджет, Резекненское самоуправление, не получит обещанный Министерством финансов кредит в размере 5 млн евро, необходимый для стабилизации финансовой ситуации в городе, сообщили представители Минфина.

Кроме того, Госказна приостановит выплаты самоуправлению всех взятых ранее Резекненским самоуправлением кредитов.

Минфин также проинформирует Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM), которое должно будет оценить дееспособность самоуправления.

Закон о самоуправлениях предусматривает, что Сейм может законом распустить думу, если она повторно не выполняет или нарушает Конституцию, обязательные международные правовые акты, законы или правила Кабинета министров, не выполняет решения суда, или не обеспечивает законность деятельности администрации самоуправления, или допускает существенные в своей деятельности или деятельности администрации самоуправления нарушения упомянутых нормативных актов.

Кроме того, Сейм может распустить думу, если она не избрала председателя думы, заместителя председателя или комитета в течение двух месяцев или не назначила исполнительного директора самоуправления в течение шести месяцев, если в результате конкурса был выдвинут соответствующий требованиям кандидат на должность.

Думу Сейм может распустить и в том случае, если она не способна принимать решения в связи с тем, что в трех очередных заседаниях думы подряд не участвует установленное законом число депутатов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!