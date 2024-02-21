Подходит к концу среда, 21 февраля. Пока в Латвии находят огромный янтарь или придумывают как правильно назвать аэрогриль - в России справляются с последствиями убийства Алексея Навального, а Украина борется за свою свободу. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 21 февраля ⟩ Подготовка к сдаче деклараций, логотип Rīgas satiksme и деньги за перенесенный концерт
Новости Латвии:
Ещё в 2020 году Вика из Валмиеры решила порадовать маму и подарить ей билеты на концерт российской певицы Полины Гагариной в Риге. Однако радость от покупки билетов закончилась после того, как концерт трижды переносился вплоть до полной отмены. Деньги за несостоявшееся мероприятие до сих пор не возвращены, сообщает Bez Tabu.
Правоохранительные органы в Латвии, Германии, Франции, Италии и на Мальте провели более 100 обысков в рамках масштабной операции в отношении группы преступных лиц российско-евразийского региона, а также базирующегося на Мальте финансового учреждения, которое, скорее всего, оказывало ей услуги по отмыванию денег.
Во вторник, 20 февраля, на северо-востоке Латвии произошло несколько ДТП с лесовозами. В одной из аварий также пострадал микроавтобус Государственной полиции.
Во вторник, 20 февраля, в Риге во время пожара в жилом доме погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Больше никаких air fryer или karstā gaisa friteris! Правильно этот кухонный прибор на латышском будет называться немного иначе.
Жительница Вентспилса Илзе Озола поделилась на своей странице в Facebook интересной находкой на берегу моря - огромным янтарем. Публикация вызвала отклик среди пользователей социальных сетей и местных СМИ, а RUS TVNET обратился к Латвийскому музею природы, чтобы узнать, насколько этот случай редок.
За рубежом:
Вооруженные силы Украины нанесли удар по полигону в аннексированной "Донецкой народной республике" ("ДНР") во время построения военнослужащих РФ. В результате могли погибнуть десятки солдат, пишет "Медуза".
Андрей Морозов, российский "военкор" и солдат оккупационной армии, покончил жизнь самоубийством на фронте в Украине, сообщает российское независимое СМИ The Moscow Times.
Российский рынок труда страдает от острой нехватки рабочей силы, на которую жалуются бизнес и власть. Скорее всего, он достиг своего пика. За исключением Кавказского региона, по всей России предложения о работе значительно превышают имеющуюся численность сотрудников, сообщает The Moscow Times.
Великобритания ввела санкции в отношении шести представителей руководства колонии, где в прошлую пятницу умер Алексей Навальный, говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.
Читатели Rus.Postimees сообщают, что в Таллинне открытым пламенем горит торговый центр Kristiine.
Новость о том, что на концерт юмориста Максима Галкина в Йыхви (Эстония) было продано мало билетов, вирусно разлетелась по соцсетям. Очевидцы утверждают: за сутки до концерта на сайте Piletilevi действительно была куча непроданных билетов, но их расхватали в последний момент, пишет Limon.ee.
Андрею Расторгуеву, завоевавшему серебряную медаль чемпионата мира по биатлону, напомнили о допинговом нарушении, в результате которого он был вынужден отбывать 18-месячную дисквалификацию.
Интересное чтиво:
В конце января один из известнейших блогеров Латвии Алексей Блажевич решил в своем TikTok перейти на латышский язык, что вызвало очень разнообразную реакцию в соцсетях. Об этом, а также о Даугавпилсе, уборке улиц и модных трусах TVNET+ поговорил с Алексеем Блажевичем.
До 1 марта - начала подачи годовых деклараций о доходах - осталось несколько недель. Служба государственных доходов (VID) рассказала порталу Apollo.lv, что следует учитывать жителям при подаче годовой декларации в этом году.
Пользователь TikTok Никита Климентьев опубликовал видео, на котором сообщает, что получил письмо от проживающей в Латвии украинки о ситуации в елгавской Парлиелупской начальной школе - по словам женщины, учительница обзывала украинский народ, другие дети в школе пели гимн России, а охранник на все это реагировал не в соответствии с должностными требованиями. Действительно ли все было именно так?
Помимо нового онлайн-расписания внимания пользователей Сети удостоился и новый логотип предприятия Rīgas satiksme.
Украинские власти расследуют случай возможного расстрела украинских военнопленных российскими войсками в Авдеевке, которая на прошлой неделе перешла под контроль армии РФ. Шесть тяжелораненых солдат остались в опорном пункте "Зенит" после отхода украинских войск: по сведениям родственников и украинских военных, они намеревались сдаться в плен. Однако позднее российские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором можно увидеть, предположительно, тела этих военных, которые были опознаны их близкими.
Rus.Postimees поговорил с тем, кто летел в одном самолете с Алексеем Навальным, когда три года назад лидер российской оппозиции вернулся на родину с реабилитации в Германии после отравления боевым химическим веществом "Новичок". Журналист Тимур Олевский годами наблюдал за Навальным на уличных акциях в российской столице. Ему есть что сказать о случившемся и последствиях, которые неминуемы.
Ученые попросили искусственный интеллект (ИИ) проанализировать существующие в мире международные конфликты и показать варианты их разрешения. Выяснилось, что "ради мира во всем мире" ИИ готов использовать ядерное оружие. Об эксперименте рассказывает Rus.Postimees.
Уже на этой неделе стендап-комик из Беларуси Ирина Приходько впервые выступит со своим сольным концертом в Риге!
В минувшие выходные лучший биатлонист Латвии Андрей Расторгуев завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия). Каким был путь Расторгуева к исторической медали?
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!