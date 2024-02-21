Главное за 21 февраля ⟩ Подготовка к сдаче деклараций, логотип Rīgas satiksme и деньги за перенесенный концерт

До 1 марта - начала подачи годовых деклараций о доходах - осталось несколько недель. Служба государственных доходов (VID) рассказала порталу Apollo.lv, что следует учитывать жителям при подаче годовой декларации в этом году.

Пользователь TikTok Никита Климентьев опубликовал видео, на котором сообщает, что получил письмо от проживающей в Латвии украинки о ситуации в елгавской Парлиелупской начальной школе - по словам женщины, учительница обзывала украинский народ, другие дети в школе пели гимн России, а охранник на все это реагировал не в соответствии с должностными требованиями. Действительно ли все было именно так?

Помимо нового онлайн-расписания внимания пользователей Сети удостоился и новый логотип предприятия Rīgas satiksme.

Украинские власти расследуют случай возможного расстрела украинских военнопленных российскими войсками в Авдеевке, которая на прошлой неделе перешла под контроль армии РФ. Шесть тяжелораненых солдат остались в опорном пункте "Зенит" после отхода украинских войск: по сведениям родственников и украинских военных, они намеревались сдаться в плен. Однако позднее российские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором можно увидеть, предположительно, тела этих военных, которые были опознаны их близкими.

Rus.Postimees поговорил с тем, кто летел в одном самолете с Алексеем Навальным, когда три года назад лидер российской оппозиции вернулся на родину с реабилитации в Германии после отравления боевым химическим веществом "Новичок". Журналист Тимур Олевский годами наблюдал за Навальным на уличных акциях в российской столице. Ему есть что сказать о случившемся и последствиях, которые неминуемы.

Ученые попросили искусственный интеллект (ИИ) проанализировать существующие в мире международные конфликты и показать варианты их разрешения. Выяснилось, что "ради мира во всем мире" ИИ готов использовать ядерное оружие. Об эксперименте рассказывает Rus.Postimees.

Уже на этой неделе стендап-комик из Беларуси Ирина Приходько впервые выступит со своим сольным концертом в Риге!

В минувшие выходные лучший биатлонист Латвии Андрей Расторгуев завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия). Каким был путь Расторгуева к исторической медали?

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