Экс-председатель ЦИК и два сотрудника комиссии подозреваются в мошенничестве

Как выяснило агентство LETA, к обоим сотрудникам ЦИК меры пресечения не применены, но их должности KNAB не называет.

KNAB также призывает прокуратуру продолжить начатый во время досудебного расследования процесс применения принудительных мер воздействия в отношении предприятия, в интересах которого осуществлялись преступные деяния.

Уголовный процесс был начат в отношении еще семи лиц, но в ходе следствия в их действиях не было констатировано признаков преступных деяний, поэтому они проходят по делу в статусе свидетелей.

По информации на сайте Бюро по надзору за закупками, в июне 2021 года в ходе закупки ЦИК предприятие SOAAR получило право на заключение договора на сумму 275 370 евро на внесение актуальных изменений в систему управления выборами, техническое сопровождение голосования и подсчета голосов и поддержку пользователей на выборах 2021 года.

В апреле того же года предприятие получило право на заключение договора на сумму 154 802 евро на внесение актуальных изменений в систему управления выборами, техническое сопровождение списков кандидатов и подготовку бюллетеней и поддержку пользователей на выборах.

SOAAR упоминается и в расследуемом Бюро внутренней безопасности (IDB) уголовном процессе против двух должностных лиц Управления по делам гражданства и миграции, одного должностного лица Государственного агентства регионального развития и предпринимателя по подозрению в противозаконных действиях при закупках по созданию электронного онлайн-регистра избирателей. Латвийское телевидение сообщило, что упомянутый предприниматель - Ренар Каджулис.

Согласно данным Firmas.lv, SOAAR в равных долях принадлежит Леонарду Сурвило и Ренару Каджулису. В 2020 году оборот компании составил 1,12 млн евро, прибыль - 675 тыс. евро. Данные о деятельности предприятия за 2021 год отсутствуют.

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