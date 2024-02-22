Экс-председатель ЦИК и два сотрудника комиссии подозреваются в мошенничестве

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру дело о хищении бюджетных средств Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором фигурируют один бывший и два действующих сотрудника ЦИК и некий предприниматель.
Как заявил KNAB, получены достаточные доказательства того, что представитель предприятия информационных технологий SOAAR при поддержке двух действующих и одного ныне уже бывшего сотрудника ЦИК присвоил бюджетные средства ЦИК в крупном размере.
В результате преступных действий учреждению был причинен имущественный ущерб в размере не менее 149 920 евро.
Доказательства KNAB свидетельствуют о том, что предприниматель при поддержке бывшего председателя ЦИК Кристине Берзини предпринял действия, чтобы конкретное предприятие информационных технологий в результате процедуры переговоров о закупке получило право на реализацию услуг, связанных с обеспечением информационных систем управления на муниципальных выборах в 2021 году.
Следствие выяснило, что предприниматель в закупочной документации, возможно, указал недостоверную информацию о запланированных услугах, получив оплату от ЦИК за фактически невыполненные работы. Причастные работники ЦИК, осознавая последствия предпринятых предпринимателем противоправных действий, подписали поддельную документацию.
В ходе досудебного расследования не выявлено фактов, позволяющих поставить под сомнение легитимность выборов 2021 года.
KNAB начал уголовный процесс 7 ноября 2022 года.
Бывшему председателю ЦИК KNAB предлагает предъявить обвинение в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, в пособничестве мошенничеству в крупном размере и подделке служебных документов, предпринимателю - в мошенничестве в крупном размере, а нынешним сотрудникам ЦИК - в пособничестве мошенничеству в крупном размере и подделке служебных документов.
Как выяснило агентство LETA, к обоим сотрудникам ЦИК меры пресечения не применены, но их должности KNAB не называет.
KNAB также призывает прокуратуру продолжить начатый во время досудебного расследования процесс применения принудительных мер воздействия в отношении предприятия, в интересах которого осуществлялись преступные деяния.
Уголовный процесс был начат в отношении еще семи лиц, но в ходе следствия в их действиях не было констатировано признаков преступных деяний, поэтому они проходят по делу в статусе свидетелей.
По информации на сайте Бюро по надзору за закупками, в июне 2021 года в ходе закупки ЦИК предприятие SOAAR получило право на заключение договора на сумму 275 370 евро на внесение актуальных изменений в систему управления выборами, техническое сопровождение голосования и подсчета голосов и поддержку пользователей на выборах 2021 года.
В апреле того же года предприятие получило право на заключение договора на сумму 154 802 евро на внесение актуальных изменений в систему управления выборами, техническое сопровождение списков кандидатов и подготовку бюллетеней и поддержку пользователей на выборах.
SOAAR упоминается и в расследуемом Бюро внутренней безопасности (IDB) уголовном процессе против двух должностных лиц Управления по делам гражданства и миграции, одного должностного лица Государственного агентства регионального развития и предпринимателя по подозрению в противозаконных действиях при закупках по созданию электронного онлайн-регистра избирателей. Латвийское телевидение сообщило, что упомянутый предприниматель - Ренар Каджулис.
Согласно данным Firmas.lv, SOAAR в равных долях принадлежит Леонарду Сурвило и Ренару Каджулису. В 2020 году оборот компании составил 1,12 млн евро, прибыль - 675 тыс. евро. Данные о деятельности предприятия за 2021 год отсутствуют.
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