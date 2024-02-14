Должностные лица подозреваются в нарушениях при закупках для создания регистра избирателей

Согласно данным Бюро по надзору за закупками, в закупках по созданию электронного онлайн-регистра избирателей PMLP победила компания SOAAR.

Дело, по которому должностным лицам вменяется злоупотребление служебным положением и пособничество мошенничеству, а предпринимателю - мошенничество в крупном размере и пособничество злоупотреблению служебным положением, передано в прокуратуру по расследованию преступных деяний на госслужбе.

В ходе расследования IDB выяснило, что в процессе закупок, связанных с разработкой и обеспечением деятельности электронного регистра избирателей, должностные лица злоупотребили служебным положением, поддержав в договоре интересы конкретного предпринимателя, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 520 000 евро.

Одновременно начат процесс по применению принудительной меры воздействия к предприятию, которое осуществляло разработку и обеспечение деятельности электронного онлайн-регистра избирателей.

К двум должностным лицам PMLP применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Как сообщалось, IDB начало уголовный процесс в 2022 году, в том числе проведя обыски в помещениях PMLP.

Предприятие SOAAR упоминалось и в расследовании Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках уголовного процесса об организованной Центральной избирательной комиссией (CVK) закупке по администрированию ее ИТ-систем, в которой фигурируют несколько лиц, в том числе должностные лица, а также в других процессах.

Согласно данным Firmas.lv, владельцами SOAAR в равных долях являются Ренарс Каджулис и Леонард Сурвилло. Они также являются членами правления предприятия. В 2020 году оборот предприятия составил 1,12 млн евро, прибыль - 675 000 евро, а данные за последующие годы недоступны.

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