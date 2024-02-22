Скандал у косметолога: участница местного реалити-шоу вывела из себя мастера перманента

Многодетная мама Лива Лауска-Луца, известная как участница шоу Ģimene burkā, отправилась к косметологу, чтобы сделать перманентный макияж губ. Никто и представить не мог, что это посещение завершится словесной перепалкой, оскорблениями и недовольством с обеих сторон.
Поскольку для Ливы это первый опыт подобных процедур, узнав, что с результатом ей придется жить от 2 до 6 лет, она начала задавать косметологу кучу вопросов, которые вкупе с отношением Ливы вывели мастера из себя.
Узнав о "сроке годности" макияжа, Лива даже подумала о том, чтобы покинуть кабинет косметолога. Затем она начала спрашивать, что будет, если макияж не удастся, что заставило косметолога почувствовать себя недооцененной. Специалист пыталась спокойно продолжать беседу с Ливой, рассказывая, что ее цветотип "весна", на что Лива ответила, что ей "не нравится, когда ее делят на какие-либо типы".
"У тебя есть ощущение, что я тебя не слышу?" - спросила косметолог. "У меня ощущение, что тебе кажется, что я ставлю под сомнение твой профессионализм", - сказала клиентка, указывая на то, что она не хочет, чтобы за нее кто-то выбирал, какой тон ей подходит.
Далее Лива стала расспрашивать обо всех оттенках, встречающихся в цветовой палитре перманентного макияжа, попросила ознакомиться со всеми вариантами, на что косметолог сказала: "Не вижу во всем этом смысла".
"Смысл в том, что я твой клиент", - ответила Лива.
В конце концов многодетная мать пришла в замешательство и все же начала прислушиваться к рекомендациям косметолога. "Расскажи мне об этих цветах. Чем они отличаются? Что мне подходит? Почему бы тебе не рассказать мне о них?"
"Мне нужен перерыв", - попросила косметолог в шоу, позже прокомментировав, что клиентка намеренно дразнила ее, чтобы показать свою власть.
"Она меня выводит из себя, и у меня как у художника уже руки начинают трястись. Я уже предвижу, что будет скандал", - сказала своей коллеге мастер.
"Мамочка четырех детей с высшим юридическим образованием вынудит любого потерять терпение", - сказала Лива Лауска-Луца.
Как это происходило, смотрите в записи шоу Ģimene burkā!
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