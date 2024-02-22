Скандал у косметолога: участница местного реалити-шоу вывела из себя мастера перманента

Поскольку для Ливы это первый опыт подобных процедур, узнав, что с результатом ей придется жить от 2 до 6 лет, она начала задавать косметологу кучу вопросов, которые вкупе с отношением Ливы вывели мастера из себя.

Узнав о "сроке годности" макияжа, Лива даже подумала о том, чтобы покинуть кабинет косметолога. Затем она начала спрашивать, что будет, если макияж не удастся, что заставило косметолога почувствовать себя недооцененной. Специалист пыталась спокойно продолжать беседу с Ливой, рассказывая, что ее цветотип "весна", на что Лива ответила, что ей "не нравится, когда ее делят на какие-либо типы".

"У тебя есть ощущение, что я тебя не слышу?" - спросила косметолог. "У меня ощущение, что тебе кажется, что я ставлю под сомнение твой профессионализм", - сказала клиентка, указывая на то, что она не хочет, чтобы за нее кто-то выбирал, какой тон ей подходит.