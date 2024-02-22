Концерт певицы Zivert в Риге отменен

Ранее сообщалось, что вопрос о выступлениях российских артистов в Латвии вызвал дискуссии как среди музыкантов, так и среди ценителей музыки.

В Instagram артистка сообщила, что врачи запретили ей любую физическую нагрузку, поэтому она отменила или перенесла все свои концерты. Так, концерты в Европе будут отменены. "Не могу больше подводить европейского слушателя", - сказала певица.

Информации о возврате билетов на сайте продавца пока нет.

Напомним, российской исполнительнице Zivert запретили выступать в Украине после того, как она дала концерт в Крыму после его аннексии в 2014 году. Zivert также публично не осудила вторжение России в Украину.

Ранее RUS TVNET спрашивал и у Рижской думы, и у Министерства иностранных дел - как они оценивают тот факт, что дружественный российскому режиму артист выступает в Латвии, в данном случае в Риге, на Wondersala. Представители учреждений отмечают, что это противоречит моральным нормам и общему настроению, но это должны оценивать сами организаторы и, например, местное самоуправление может действовать только в пределах своей компетенции, а в МИД считают, что этот вопрос следует задать институциям, регулирующим эту сферу, в том числе Министерству культуры.

Минкульт на этот раз также письменно ответил нам, что с первого дня войны организаторов мероприятий призывают оценивать репертуар и артистов, но при этом в ведомстве подчеркивают, что цензуры культурного контента в демократической стране, как Латвия, нет. Ни политической, ни со стороны Минкульта.

Напомним, в конце января в социальных сетях появилась информация о том, что в Риге с концертом в ATTA Centre выступит популярный казахстанско-российский стендап-комик Нурлан Сабуров. Новость тут же вызвала неоднозначную реакцию в социальной сети X (бывший Twitter):

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