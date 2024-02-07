Рижский концерт Zivert, выступающей в РФ, вызвал вопросы

Программа также связалась с одним из крупнейших организаторов концертов в Латвии - L Tips Agency. Сами они не работают с российскими артистами, но оценивают выступления музыкантов и певцов из России по их позиции относительно войны - например, не осуждают Земфиру и других, выразивших антивоенную позицию.

Но в данном случае они категорически не одобряют и не понимают организаторов мероприятий, которые приглашают выступить российских певцов, активно сейчас дающих концерты и в стране-агрессоре.

Концерт Zivert планируется на Wondersala. Программа пыталась связаться с его организаторами, но они отказались от очного интервью, отправив лишь лаконичный ответ: "Wondersala - это ивент-площадка, где проходят мероприятия различного типа и уровня. У нас никогда не было и никогда не будет концерта артиста, который каким-либо образом поддерживает или финансирует военные действия".

Галерея: Концерт Zivert в Риге (2019)

Мы спросили и у Рижской думы, и у Министерства иностранных дел - как они оценивают тот факт, что дружественный российскому режиму артист выступает в Латвии, в данном случае в Риге, на Wondersala. Представители учреждений отмечают, что это противоречит моральным нормам и общему настроению, но это должны оценивать сами организаторы, и, например, местное самоуправление может действовать только в пределах своей компетенции, а в МИД отмечают, что этот вопрос следует задать институциям, регулирующим эту сферу, в том числе Министерству культуры.

Минкульт на этот раз также письменно ответил нам, что с первого дня войны организаторов мероприятий призывают оценивать репертуар и артистов, но при этом в ведомстве подчеркивают, что цензуры культурного контента в демократической стране, как Латвия, нет. Ни политической, ни со стороны Минкульта.

Напомним, в конце января в социальных сетях появилась информация о том, что в Риге с концертом в ATTA Centre выступит популярный казахстанско-российский стендап-комик Нурлан Сабуров. Новость тут же вызвала неоднозначную реакцию в социальной сети X (бывший Twitter):

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