Рижский концерт Zivert, выступающей в РФ, вызвал вопросы

Вопрос о выступлениях российских артистов в Латвии вызвал дискуссии как среди музыкантов, так и среди ценителей музыки. Музыкальный продюсер Гунтарс Рачс выразил в социальных сетях недоумение по поводу предстоящего концерта популярной певицы Zivert.
Zivert выступала в аннексированном Крыму, и Рачс спрашивает – почему ей нужно позволять зарабатывать в Латвии, пока война в Украине не закончилась? 360TV Ziņneši и Иева Чаксте объясняют, кому разрешено, а кому запрещено выступать в Латвии.
Хотя с момента вторжения России в Украину прошло два года, в Латвии могут свободно выступать артисты из страны-агрессора, которые до сих пор активно там гастролируют. Как это возможно и действительно ли организация концертов с точки зрения морали и этики должна быть оставлена на усмотрение устроителей?
Могут ли российские артисты, не осудившие вторжение России в Украину, выступать в Латвии? - этот вопрос поднял на платформе Х музыкальный продюсер Гунтарс Рачс, поинтересовавшись, почему российской певице Zivert разрешили в июле выступать и зарабатывать деньги в Латвии.
"Я просто удивлен, неприятно удивлен. Какого черта те артисты, которые сейчас свободно выступают в России, должны иметь такую же свободу выступать и здесь, в Латвии, особенно если им отказано в Украине".
Российской певице Zivert запретили выступать в Украине после того, как она дала концерт в Крыму после его аннексии в 2014 году.
"Для меня есть еще один интересный случай - у нее есть песня "Нет монет, нет монет", а по-русски слышно "нет войне", и был случай, когда она ее спела, а кто-то из общественности в Москве тут же пожаловался, что она против войны, и потом она оправдывалась на видео, что нет, что не дай бог она против войны - но в каком идиотизме надо жить, что ты не можешь быть против войны?"
Интерес к выступлению Zivert в Латвии достаточно высок - это подтверждает по крайней мере афиша концерта, размещенная в Facebook - посетить концерт выразили желание 9 тысяч пользователей. Иева Чаксте вышла на улицу и хотела понять, что думает общественность о происходящем.
Молодые люди, которых встретила программа, отчасти оказались правы - граждане России, целью въезда которых являются культурные мероприятия, не могут въехать в Латвию после пересечения внешней границы Евросоюза с 19 сентября 2022 года.
Однако есть нюанс - артисты, которые здесь выступают, скорее всего, имеют двойное гражданство, и въезд им разрешен. У Гунтарса Рачса есть свой комментарий по поводу двойного гражданства.
"Это коллективная ответственность, которую должна взять на себя эта страна, лидеры и жители, граждане которой едут в Украину, ведут войну и убивают, насилуют, забирают детей - в такой ситуации должны ли мы думать, будем ли мы лояльны к ним или что-то еще? Нет, пока идет война, сюда не должен ехать никто из тех, кто занимается музыкой в России".
Программа также связалась с одним из крупнейших организаторов концертов в Латвии - L Tips Agency. Сами они не работают с российскими артистами, но оценивают выступления музыкантов и певцов из России по их позиции относительно войны - например, не осуждают Земфиру и других, выразивших антивоенную позицию.
Но в данном случае они категорически не одобряют и не понимают организаторов мероприятий, которые приглашают выступить российских певцов, активно сейчас дающих концерты и в стране-агрессоре.
Концерт Zivert планируется на Wondersala. Программа пыталась связаться с его организаторами, но они отказались от очного интервью, отправив лишь лаконичный ответ: "Wondersala - это ивент-площадка, где проходят мероприятия различного типа и уровня. У нас никогда не было и никогда не будет концерта артиста, который каким-либо образом поддерживает или финансирует военные действия".
Галерея: Концерт Zivert в Риге (2019)
Мы спросили и у Рижской думы, и у Министерства иностранных дел - как они оценивают тот факт, что дружественный российскому режиму артист выступает в Латвии, в данном случае в Риге, на Wondersala. Представители учреждений отмечают, что это противоречит моральным нормам и общему настроению, но это должны оценивать сами организаторы, и, например, местное самоуправление может действовать только в пределах своей компетенции, а в МИД отмечают, что этот вопрос следует задать институциям, регулирующим эту сферу, в том числе Министерству культуры.
Минкульт на этот раз также письменно ответил нам, что с первого дня войны организаторов мероприятий призывают оценивать репертуар и артистов, но при этом в ведомстве подчеркивают, что цензуры культурного контента в демократической стране, как Латвия, нет. Ни политической, ни со стороны Минкульта.
Напомним, в конце января в социальных сетях появилась информация о том, что в Риге с концертом в ATTA Centre выступит популярный казахстанско-российский стендап-комик Нурлан Сабуров. Новость тут же вызвала неоднозначную реакцию в социальной сети X (бывший Twitter):
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