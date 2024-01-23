"СГБ, с вами всё ок?" В Ригу едет комик, которого отменяли в разных странах

После инцидента в США организаторы тура Сабурова отменили его гастроли в Израиле и даже перенесли концерты в его родном Казахстане. На своей странице в Instagram Нурлан Сабуров уточнил, что тур переносится "по независящим от него причинам".

"Мы не можем бездейственно наблюдать, как зреет конфликт, вызванный приездом комика. Мы не можем допустить насилие и чтобы кто-то пострадал на мероприятии, характер которого подразумевался как исключительно развлекательный", - пояснили отмену тура организаторы израильского тура.

Вернувшись на сцену на территории России, Сабуров вновь угодил в скандал - он грубо высказался в адрес российской журналистки Ксении Собчак. "Давайте об очевидном. Собчак - лошадь", - сказал он во время своего выступления в Балашихе.

Ксения Собчак ответила на это в своём Telegram-канале: "Нурланчик, любимый, про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тёщу) ты такой смелый и острый, а как про главное, так у тебя ипотека".

Осенью 2022 года Сабуров вместе со своими напарниками по "Что было дальше?" вновь стал объектом хейтерских комментариев. На этот раз из-за переезда популярного проекта с YouTube на платформу "VK Видео". Таких перемен подписчики не оценили.

Гнев зрителей был вызван не только неудобным плейером, который уступает функционалу YouTube, но и тем, что комики "продались государству".

Всё вышеперечисленное, естественно, рождает вопрос - должна ли Латвия давать возможность выступать и зарабатывать на своей территории артисту, который продолжает работать и платить налоги в России, развязавшей захватническую войну в Украине?

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