"СГБ, с вами всё ок?" В Ригу едет комик, которого отменяли в разных странах

3 марта в Риге выступит казахстанско-российский стендап-комик Нурлан Сабуров. Или не выступит, если общественный резонанс окажется настолько сильным, что выступление скандального юмориста отменят. Тем более что уже есть такие прецеденты.
На этой неделе в социальных сетях появилась информация о том, что в Риге с концертом в ATTA Centre выступит популярный казахстанско-российский стендап-комик Нурлан Сабуров.
На сайте самого комика, правда, ничего о предстоящем концерте не сказано. Кроме того, мероприятие нельзя найти и на сайте Ticketshop. Купить билеты на выступление ведущего нашумевшего шоу "Что было дальше?" можно только при переходе по прямой ссылке на сайт продаж.
Новость о выступлении Сабурова в Риге тут же вызвала неоднозначную реакцию в социальной сети X (бывший Twitter):
"Если Сабуров может выступить в Латвии, с нами точно что-то не так! Должна быть возможность предотвратить это!";
"Пусть выступает, но с условием, что вместе с ним в Россию вернутся все посетители концерта";
"США его вышвырнули как собаку после его кретинизма";
"Интересно, МИД вообще следит за происходящим и за тем, кто въезжает в Латвию?";
"Служба Государственной безопасности, с вами всё в порядке? Может быть, начнёте уже что-то делать?".
Это лишь малая часть возмущённых комментариев. Что же случилось и почему популярный и успешный стендап-комик попал в такую немилость к латвийскому зрителю?
Весной 2022 года Нурлан Сабуров отправился в тур по США, который закончился скандалом. Во время выступления в Лос-Анджелесе его спросили, почему он "проглотил язык" и не высказывается о войне, которую Россия развязала против Украины: "Если ты зассал, так и скажи". На что комик ответил: "Да, братан. У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. <…> Тебе никто не обязан". В ответ посетитель концерта, снимавший диалог на видео, назвал комика "слугой страха" и вышел из зала.
Несколько дней спустя ситуация повторилась в Сиэтле - Сабурову крикнули из зала, что "на таких ссыкунах, как ты, держится режим Кремля". На следующий день концерт Сабурова в Сан-Франциско прервала украинская художница Юлия Косивчук. Она вышла на сцену в длинном белом платье с красными пятнами, имитирующими кровь, и выкрикнула: Silence is crime ("Молчание - преступление").
Когда охрана уводила девушку со сцены, комик пошутил: "Это что, месячные?".
Эта шутка вызвала шквал критики в адрес родившегося в Степногорске комика. Среди прочих высказался украинский музыкант Потап (Алексей Потапенко), назвав комика "трусом" и "прислугой", а Ксения Собчак написала: "Легко быть крутым, когда чморишь впятером [Настю] Ивлееву" (имея в виду шоу "Что было дальше?", в котором комики высмеивают звёзд).
16 апреля 2022 года у Сабурова был запланирован концерт в Чикаго, но после обращения генконсула Украины в Чикаго Сергея Коледова, а также представителя иллинойсского отделения Украинского национального конгресса Павло Бандривского к руководству центра North Shore, где планировалось выступление, концерт отменили.
После инцидента в США организаторы тура Сабурова отменили его гастроли в Израиле и даже перенесли концерты в его родном Казахстане. На своей странице в Instagram Нурлан Сабуров уточнил, что тур переносится "по независящим от него причинам".
"Мы не можем бездейственно наблюдать, как зреет конфликт, вызванный приездом комика. Мы не можем допустить насилие и чтобы кто-то пострадал на мероприятии, характер которого подразумевался как исключительно развлекательный", - пояснили отмену тура организаторы израильского тура.
Вернувшись на сцену на территории России, Сабуров вновь угодил в скандал - он грубо высказался в адрес российской журналистки Ксении Собчак. "Давайте об очевидном. Собчак - лошадь", - сказал он во время своего выступления в Балашихе.
Ксения Собчак ответила на это в своём Telegram-канале: "Нурланчик, любимый, про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тёщу) ты такой смелый и острый, а как про главное, так у тебя ипотека".
Осенью 2022 года Сабуров вместе со своими напарниками по "Что было дальше?" вновь стал объектом хейтерских комментариев. На этот раз из-за переезда популярного проекта с YouTube на платформу "VK Видео". Таких перемен подписчики не оценили.
Гнев зрителей был вызван не только неудобным плейером, который уступает функционалу YouTube, но и тем, что комики "продались государству".
Всё вышеперечисленное, естественно, рождает вопрос - должна ли Латвия давать возможность выступать и зарабатывать на своей территории артисту, который продолжает работать и платить налоги в России, развязавшей захватническую войну в Украине?
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