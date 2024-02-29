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22-летний Рудольф о шоу-бизнесе в Латвии: "Я хочу, чтобы танцорам платили"

rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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22-летний Рудольф Паудерс - яркий латвийский танцор и режиссер из Валмиеры. Он четко знает, чего хочет, а его главный месседж адресован латвийским звездам, которые не всегда готовы платить за танцевальные номера в своих клипах и выступлениях. 

Молодой человек не скрывает, что попробовал себя в разных сферах - от работы в онлайн-казино до создания виральных видеороликов. Но никогда не переставал танцевать: "Я понял - чтобы создавать какое-то искусство, надо сначала его освоить, а освоить его можно, только если много-много танцевать".

"В Латвии танцем заработать трудно. Есть несколько факторов, которые на это влияют...

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