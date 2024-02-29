22-летний Рудольф о шоу-бизнесе в Латвии: "Я хочу, чтобы танцорам платили"

Молодой человек не скрывает, что попробовал себя в разных сферах - от работы в онлайн-казино до создания виральных видеороликов. Но никогда не переставал танцевать: "Я понял - чтобы создавать какое-то искусство, надо сначала его освоить, а освоить его можно, только если много-много танцевать".